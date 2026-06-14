الإصدارات الجديدة لسيارات موديل 2027 في مصر

تمتلك مصر العديد من الإصدارات الجديدة لسيارات موديل 2027، والتي تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات. من بين هذه الإصدارات، توجد سيارات سوبارو اكس فى كروس تريك و سيات ارونا موديل 2027، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية. وتتميز هذه السيارات بتصميمات حديثة وتقنيات متقدمة.

ينتشر في سوق ال سيارات المصري العديد من إصدارات ال سيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

مواصفات اكسييد اى اس 2027 السيداناكسييد اى تى 2027 تظهر بهذه المواصفاتوتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوبارو اكس فى كروس تريك و سيات ارونا موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية . محرك سيات ارونا موديل 2027تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، و تصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2027تمتلك سيارة سيات ارونا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني . سعر سيات ارونا موديل 2027تباع سيارة سيات ارونا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 369 ألف جنيه .

محرك سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2027تستمد سيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 63 لتر، وبها عزم دوران 196 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة 10.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 198 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2027زودت سيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات للركن . سعر سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2027يصل سعر سيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2027 في سوق السيارات إلي 2 مليون و 495 ألف جنيه





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سيارات موديل 2027 سوبارو اكس فى كروس تريك سيات ارونا موديل 2027 سيارات كروس أوفر سيارات رياضية

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