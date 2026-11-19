وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لعملاء مشروع "بيت الوطن" بالسماح بزيادة دور سكني كامل مقابل سداد العلاوة بالدولار من الخارج.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرار هام يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على عملاء مشروع " بيت الوطن" السكني. ينص القرار على السماح لمالكي قطع الأراضي في المشروع بزيادة دور سكني كامل فوق المباني القائمة، وذلك بهدف تحفيز سوق البناء العقاري.

تفاصيل قرار زيادة المسطحات البنائية

صرح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأن التيسيرات الجديدة تشمل الإذن لجميع القطع السكنية في مشروع "بيت الوطن" بزيادة دور كامل. يشترط لهذا الإذن سداد قيمة العلاوة المستحقة للدولة بشكل نقدي وبعملة الدولار الأمريكي فقط، وألا يتم دفعها محليًا بل يجب أن يتم السداد من خارج البلاد لضمان تدفقات العملة الصعبة.

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ضوابط خاصة بالأراضي المنفذة

حددت الوزارة شروطًا محددة للحالات التي سبق لها الاستفادة من موافقات سابقة. في حال استفادت قطعة أرض من الموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، يمكن الموافقة الآن على استكمال الدور كدور سكني كامل. يظل شرط السداد نقداً بالدولار من الخارج هو العنصر الأساسي في هذه الموافقات.

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أهداف القرار في التنمية العمرانية

أكد نائب وزيرة الإسكان أن هذه الإجراءات تخضع للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة لضمان سلامة المنشآت. تستهدف هذه التيسيرات بشكل رئيسي حث العملاء على استكمال أعمال البناء المتوقفة أو المتأخرة، والاستفادة الفعالة من فرص زيادة المسطحات البنائية المتاحة لكل قطعة.

الأثر الاقتصادي ومستقبل المشاريع

تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنجاز للمشروع وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في المناطق المستهدفة. يهدف القرار إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المدن الجديدة، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، مما يحقق قيمة مضافة للنشاط العمراني والاقتصادي في البلاد.