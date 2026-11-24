أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مع تفصيل الصادرات والواردات والاستثمارات.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع ملحوظ في قيمة التبادل التجاري الكلي بين مصر والعراق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 ، حيث سجلت القيمة 645.3 مليون دولار. يأتي هذا الرقم مقارنة بـ 683.7 مليون دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس تحولات في هيكلية التبادل الاقتصادي بين البلدين.

تفاصيل الصادرات المصرية إلى العراق

سجلت الصادرات المصرية الموجهة إلى السوق العراقي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 قيمة قدرها 641.4 مليون دولار. وكان هذا المستوى من الصادرات أعلى بشكل طفيف مقارنة بنحو 681.5 مليون دولار تم تسجيلها في الفترة المماثلة من عام 2025، مما يشير إلى استمرارية الطلب على السلع المصرية في السوق العراقي رغم التراجع الكلي في حجم التبادل.

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أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أبرز البنود التي ساهمت في هذه الصادرات تشمل مجموعات سلعية متنوعة. ومن بين هذه المجموعات، تم تسليط الضوء على صادرات الأقطان المصرية، حيث بلغت قيمتها 140.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مما يجعلها عنصراً رئيسياً في الميزان التجاري الثنائي.

تدفقات الواردات والاستثمارات المالية

من جانب الواردات، بلغت قيمة المشتريات المصرية من السوق العراقي 3.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ مقارنة بـ 2.2 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق 2025، مما يعكس زيادة في الاعتماد على السلع العراقية المحددة التي تم ذكرها في التقرير.

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تشير البيانات المالية أيضاً إلى تحولات كبيرة في تحويلات العمال والاستثمارات المباشرة. سجلت تحويلات المصريين العاملين في العراق 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 211.8 مليون دولار في العام المالي السابق 2023/2024. في المقابل، ارتفعت تحويلات العاملين من العراق إلى مصر إلى 2.6 مليون دولار مقابل 1.8 مليون دولار في العام السابق.

أظهرت بيانات الاستثمارات المباشرة نمواً في التدفقات من الجانب العراقي، حيث سجلت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر 5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 3.7 مليون دولار في العام السابق. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الاستثمارات المصرية في العراق بشكل كبير إلى 72.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 27.4 مليون دولار فقط في العام المالي 2023/2024.

أسعار الذهب والسكان الديموغرافيون

في سياق متعلق بالأسواق المالية، شهد الذهب ارتفاعاً قدره 17 دولاراً في بداية تعاملات يوم الثلاثاء، مسجلاً مستويات مرتفعة في السوق المحلي. وعلاوة على ذلك، سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر مستوى 5700 جنيه، مما يعكس تفاعلات السوق مع العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في تلك الفترة.

وفي ما يخص المؤشرات الديموغرافية، بلغ عدد سكان مصر 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، بينما سجل عدد سكان العراق 48.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة، مما يبرز الأهمية المحتملة لهذه الأسواق الكبيرة في تشكيل مستقبل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة.