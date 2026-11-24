تقرير الإسكوا لعام 2024 يكشف أن 100.5 مليون امرأة في المنطقة العربية لا يتمتعن بحماية قانونية من العنف المنزلي، في ظل غياب تشريعات شاملة وفجوات في تطبيق العدالة.

يكشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لعام 2024 عن حجم الأزمة القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء في المنطقة العربية ، حيث أشار التقرير إلى أن أكثر من 100.5 مليون امرأة بالغة في تلك المناطق يفتقرن بشكل منهجي إلى الحماية القانونية من العنف المنزلي الذي يرتكبه الشركاء الحميمون. يأتي هذا الكشف في ظل استمرار الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، الذي يصادف الأربعاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت شعار الأمم المتحدة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب".

أرقام مفزعة ونسب إبلاغ متدنية في المنطقة

تشير البيانات الجديدة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تغطي 54 دولة حول العالم، إلى أن واحدة فقط من بين كل أربع نوات تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي يلجأن لأي شكل من أشكال المساعدة، سواء من أفراد الأسرة أو المجتمع أو السلطات، بينما لا تتجاوز نسبة من يبلغن الشرطة عن الانتهاكات التي يتعرضن لها 7%. وفي سياق محلي أعمق، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 37% من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضن للعنف، في حين لا تتجاوز نسبة الإبلاغ عن هذه الجرائم 5%، مما يعكس فجوة هائلة بين حجم الانتهاكات الفعلي وبين آليات الوصول إلى العدالة.

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جذور ثقافية وتشريعية تمنع العدالة

تعتبر معظم التقارير أن العنف ضد المرأة في المنطقة العربية يمثل قضية أكثر تعقيداً من كونه اعتداءاً فردياً أو حوادث عنف أسري منعزلة، بل هو مرتبط بمنظومة أكبر من العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية التي قد تجعل المرأة أكثر عرضة للعنف، أو تحول دون قدرتها على مواجهته والإبلاغ عنه والحصول على الحماية. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2023، المنشورة في 2025، إلى أن نسبة 27.1% من النساء في المنطقة العربية ممن سبق لهن الزواج أو الارتباط بعمر 15 عاماً فأكثر، تعرّضن لعنف جسدي أو جنسي من شريك حميم خلال حياتهن.

غياب التشريعات المتكاملة وثغرات قانونية

في معرض الحديث عن الجانب القانوني، يشير مختصون إلى أن معظم الدول العربية تفتقر إلى قوانين متكاملة ومخصصة لمناهضة العنف الأسري والمبني على النوع الاجتماعي، باستثناء تجارب محدودة في تونس والمغرب، وتعتمد بدلاً من ذلك على نصوص متناثرة في قوانين العقوبات والأسرة لا توفر حماية كافية. كما تتضمن بعض القوانين، وجهة نظر المختصين، ثغرات تتيح للجناة الإفلات من العقاب أو تخفيف الأحكام، مثل الاعتماد على الصلح العائلي لإسقاط الحق العام، أو التساهل في قضايا القتل بدعوى "الشرف"، مما يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب التي تدعو الأمم المتحدة لمكافحتها.

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أثر العادات الاجتماعية على حماية الضحايا

تشكل الأعراف الاجتماعية جانبا مهما أيضا في تفاقم العنف ضد المرأة، إذ أنها تتعامل مع بعض أشكال العنف ضد المرأة كشأن عائلي خاص، أو وسيلة للتأديب، أو مسألة تتعلق بالشرف والسمعة، وهو ما يجعل المشكلة مزدوجة بين الاعتداء نفسه من جانب، ثم وجود بيئة اجتماعية قد تتسامح معه أو تلقي باللوم على الضحية في الجانب الآخر. ويعتبر الخبراء أن الثقافة الأبوية تقف كعامل أساسي وراء تفاقم الظاهرة، إذ تعامل تلك الثقافة الرجل صاحب السلطة الأساسية داخل الأسرة، وتتعامل مع المرأة باعتبارها تابعة له، وهي تصورات تتحول من وجهة نظر مختصين إلى أداة لتبرير العنف والسيطرة على قرارات المرأة وحركتها وعلاقاتها.

عوائق الوصول إلى العدالة والمستقبل القانوني

تشير التقارير إلى أنه وحتى في حالة وجود القوانين التي تجرّم العنف، فإن المرأة تواجه صعوبات في تقديم الشكاوى، أو إثبات الاعتداء، أو الحصول على الحماية، أو متابعة القضية حتى صدور حكم عادل. تجمع معظم هذه التقارير أيضا على أن القوانين في كثير من الدول العربية تعجز عن ملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة بشكل فعال، نتيجة تضافر الثغرات التشريعية، وضعف آليات التنفيذ، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة، مما يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني لضمان حماية فعلية للناجيات من العنف.