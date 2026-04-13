الإسكندرية تحتفل بشم النسيم: إقبال كبير على الحدائق والشواطئ وسط أجواء من البهجة

شهدت الإسكندرية إقبالًا كثيفًا على حدائقها ومتنزهاتها وشواطئها للاحتفال بعيد شم النسيم، معززةً الخدمات الأمنية لتأمين الزوار وتسهيل الحركة المرورية.

شهدت حدائق ومتنزهات الإسكندرية العامة وال شواطئ إقبالاً كبيراً من الأسر والشباب للاحتفال بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك في جو من البهجة والسعادة والسرور. تدفقت العائلات والأطفال بأعداد غفيرة على حدائق المنتزه وأنطونيادس للاستمتاع بالأجواء المشمسة والدافئة، منتهزين فرصة العطلة للاحتفال والتنزه.

قام الأهالي والشباب والأطفال بزيارة العديد من الأماكن الترفيهية، بما في ذلك منطقة قلعة قايتباي الأثرية، ومتحف الأحياء المائية بالأنفوشي، بالإضافة إلى المناطق الأثرية والحضارية المتنوعة والمتنزهات والشواطئ. استمتع الزائرون بركوب المراكب للتنزه في مياه البحر، وممارسة رياضة ركوب الدراجات، بالإضافة إلى تلوين وجوههم بالألوان الزاهية والكرتونية، ما أضفى على الأجواء جوًا من المرح والاحتفال. كما انتشرت مظاهر الاحتفال الأخرى، مثل تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتي تعد من أبرز طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم، مما ساهم في تعزيز أجواء الفرح والبهجة بين الزائرين. توجه الزوار، بما في ذلك العائلات والأطفال، إلى حديقة الحيوان للاستمتاع بمشاهدة الولادات الجديدة من الحيوانات، مثل أشبال الأسود الأفريقية، ونسانيس العبلنج، والقرود الحبشية. وقد شهدت الحديقة في الفترة الأخيرة أعمال تطوير كبيرة، بهدف تحسين تجربة الزوار. وشملت هذه الأعمال زيادة مقاعد الجمهور، وفتح منافذ جديدة للأكشاك لبيع احتياجات الزوار والحلويات المتنوعة، وتشغيل الكافيتريات لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة. وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة الإقبال على الحديقة، مما يعكس حرص إدارة الحديقة على توفير أفضل الخدمات والوسائل الترفيهية للزوار من جميع الأعمار. عززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها الأمنية والمرورية في جميع أنحاء المدينة، لتأمين المواطنين وضمان سلامتهم خلال الاحتفالات. انتشرت الدوريات الأمنية في الشوارع والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات، لضمان الأمن والنظام العام. كما تم اتخاذ تدابير خاصة لمراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الهمم، وتسهيل الحركة المرورية للحد من ازدحام السيارات ومنع التكدس المروري. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت قوات الأمن إجراءات صارمة لمنع أي تصرفات أو سلوكيات قد تخل بالأمن العام أو تمثل خروجاً عن القانون، مما ساهم في الحفاظ على أجواء الاحتفال الآمنة والمنظمة، وضمان تمتع الجميع بعيد شم النسيم وأعياد الربيع في جو من الهدوء والأمان





شم النسيم الإسكندرية حدائق شواطئ احتفالات أمن

