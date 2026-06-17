الإسكان يطلق مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 لتوفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود

وزارة الإسكان تستكمل استعداداتها لإطلاق 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 2026، مع شروط حصرية تشمل عدم تملك سكن سابق وفوق 21 عاماً، وتقديم إجراءات حجز إلكترونية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.

تستمر وزارة الإسكان في إكمال التحضيرات لإطلاق مشروع شقق الإيجار التمليكي لعام 2026، وهو يضم ما يقارب ثلاثين ألف وحدة سكنية جديدة صُممت لتخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الشباب الذين لا يستطيعون تحمل دفعات مقدم عالية.

يتيح هذا النظام للمستفيد فرصة سكنية ميسرة بشروط مرنة، حيث يتم سداد إيجار شهري لمدة محددة مع إمكانية تملك الوحدة بالكامل بعد إنتهاء فترة العقد ودفع ما تبقى من التزامات مالية. تُعد فكرة الإيجار التمليكي حلاً وسطاً بين الإيجار التقليدي والتمليك الكامل، حيث يسمح للمواطن بالدخول إلى مسكنه دون الحاجة إلى رأس مال كبير في البداية، مع الاستفادة من فترة سداد تمتد إلى ست سنوات فقط لتصبح الملكية نهائية





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