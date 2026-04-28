الإسكندرية: إحالة المتهم بقتل أطفاله الأربعة إلى دار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي حول الإعدام

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة إلى دار الإفتاء المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي حول إمكانية الحكم عليه بالإعدام، وذلك بعد اعترافه بارتكاب الجريمة في ظروف مروعة.

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية ، في جلستها الافتتاحية، بإحالة أوراق المتهم في قضية التخلي عن أطفال ه الأربعة وإلقائهم في منطقة الملاحات إلى دار الإفتاء المصرية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي حول إمكانية الحكم عليه بال إعدام .

تأتي هذه الخطوة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جريمة بشعة هزت المجتمع المصري بأكمله وأثارت غضبًا واسعًا. القضية تعود تفاصيلها إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا عاجلاً يفيد بالعثور على جثث أربعة أطفال داخل مسكنهم، في ظروف مروعة ومبهمة. فور تلقي البلاغ، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين الصغيرة إلى المشرحة لإجراء الكشف الطبي الشرعي وتحديد أسباب الوفاة. وبدأ على الفور تحقيق مكثف وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة المأساوية وتحديد المسؤولين عنها.

خلال التحقيقات الأولية، اعترف الأب المتهم بارتكاب الجريمة النكراء، مؤكدًا أنه قام بقتل أطفاله الأربعة بوحشية. وأوضح المتهم أنه كان يمر بأزمة نفسية حادة وضغوط أسرية كبيرة، وأن هذه العوامل كانت الدافع الرئيسي وراء ارتكابه لهذه الجريمة المروعة. وأضاف في اعترافاته أنه استخدم طريقة مباشرة في تنفيذ الجريمة داخل المنزل، مستغلًا غياب أي شخص آخر في ذلك الوقت، قبل أن يتمكن رجال الأمن من القبض عليه.

كشفت التقارير الطبية الأولية أن الأطفال تعرضوا لاعتداء جسدي أدى إلى وفاتهم، بينما أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود شبهة تعاطي الأب لمواد مخدرة، وهو ما قد يكون ساهم في فقدانه السيطرة على نفسه وارتكاب هذه الجريمة البشعة. وأكدت تحريات المباحث أن الأسرة كانت تعاني من خلافات حادة بين الزوجين، بالإضافة إلى ضغوط مالية ونفسية كبيرة، مما عزز فرضية أن الجريمة كانت نتيجة لتراكمات نفسية حادة لدى المتهم.

كما تبين أن المتهم حاول في البداية إخفاء معالم الجريمة والتستر عليها، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية المكثفة تمكنت من كشف الحقيقة وضبطه. هذه الواقعة المأساوية أثارت صدمة وحزنًا عميقين بين أهالي الإسكندرية، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من تكرار مثل هذه الجرائم الأسرية المروعة. وطالبوا بضرورة التوسع في تقديم الدعم النفسي للأسر والمجتمعات، وزيادة التوعية بمخاطر الضغوط النفسية وتعاطي المخدرات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق، مع استمرار استكمال التقارير الفنية والطبية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية. هذه الجريمة تمثل صدمة كبيرة للمجتمع المصري، وتطرح تساؤلات حول أسباب العنف الأسري وكيفية الوقاية منه وحماية الأطفال من الأذى. كما تسلط الضوء على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من ضغوط نفسية أو مالية، وتوفير العلاج للمدمنين على المخدرات.

إن حماية الأطفال هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأسرة والمدرسة والمجتمع والحكومة. يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لخلق بيئة آمنة وصحية للأطفال، وأن نضمن لهم الحق في النمو والتطور في كرامة وأمان. هذه القضية تذكرنا بأهمية القيم الإنسانية والأخلاقية، وبضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية حياة الأبرياء. يجب علينا جميعًا أن نرفض العنف بكل أشكاله، وأن نعمل على بناء مجتمع يسوده السلام والتسامح والمحبة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإسكندرية جريمة قتل أطفال إعدام دار الإفتاء

United States Latest News, United States Headlines