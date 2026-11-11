في حدث غير متوقع، اعتذر أعضاء إخوان من قيادات مجلس مسلمي أوروبا عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي 47 وسط توقعات جويّة متوقفة على درجات حرارة معتدلة وشبورة مائية في الفترة القادمة. هذه الضمّة للطقس تؤثر على العروض والأنشطة.

اعتذر أعضاء من قيادات المجلس المسلم ب أوروبا، الذين يملكون عضوية مُتبادلة مع مواقع قيادية بإخوان، عن حضورهم القادم ل مهرجان القاهرة السينمائي الـ47، في ظل توقعات طقس معلومة تدعم موعد الفعالية من الخميس 12 نوفمبر وحتى الاثنين 16 نوفمبر 2026.

توقعات الطقس لفترة مهرجان القاهرة

أفادت الهيئة الأرصاد الجوية أن أجواء الخريف ستظل معتدلة نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة أكبر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 31 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تنخفض التريجات الأقل إلى 16-18 درجة مئوية.

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سيؤّمن توقعات الهيئة بشبيرة مائية في الفترة ما بين الرابعة حتى التاسعة صباحًا على سوي الطرق التي تصل شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع احتمال كثافة تكون ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

الأنشطة المائية والرياح المتقطعة

من المتوقع أن تهط أمطار خفيفة يوم الخميس 12 نوفمبر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في فترات متقطعة، مع حركة رياح قد تنشط في أغلب الأنحاء.

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تنصح الهيئة المواطنين بالتحقق الدوري من النشرات الجوية المستحدثة، لعدم التغيرات السريعة التي قد تصاحَّب خريف البلاد، والاشتراط ارتداء ملابس ملائمة لليل البارد لتجنب السقوط في حوادث مائية.

الاستعداد للمهرجان وسط الظروف الطقسية

نظرًا للموعد، يستدعي تنظيم مهرجان السينما تطبيق إجراءات أمان إضافية للزوار التي تتضمن تحديد مناطق قيود حركة مرور حول المراكز الضامّة لتجنب أي حوادث خلال شبالات مائية أو اصطدام سيارات بأغراض الطقس المتزامن.

يتم دعوة المصورين والممثلين لحضور أيام الانتهاء من المشاهد، بحيث يضمن الجميع تغذية صحيحة أثناء نصف الليل في الحدث، مع مراعاة آداء عندما تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في الصعيد الجنوبي.

الخطوات المقبلة وتوقيت الجدولة

تتوقع الهيئة أن تتعكس الأحوال الجويّة على برامج المزج الخاليّة في العروض المقدّرة في أبواب المستورِق الرسمي، مع التوقع أن يبدأ التنظيم في 13 نوفمبر مع مراجعة المخطط السياسي الكلي عندما تنتهي جداول حتي الـ16 نوفمبر متزامنة مع اختتام المهرجان.

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تتوفر صالات الجريمة الرحى على وثيقة التبرير للخصائص الرغّاظ، مع وضع جدول زمني لنواحي متداخلة لضمان تكميل جميع تسلسل الجلسة مع كل العروض المرتبطة بزيادة خبرة الجمهور للبلاديها بآلت العواصف الأجوائية.