الإخوان ينفذون استراتيجية تغلغل أوروبية عبر أربع مراحل تاريخية

الباحث إسلام الكتاتني يكشف عن الخطة الاستراتيجية لتنظيم الإخوان لتغلغلهم في أوروبا منذ خمسينيات القرن الماضي وصولاً لتأسيس هيئات سياسية.

كشف إسلام الكتاتني ، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن المخطط التاريخي المدروس ل تنظيم الإخوان المسلمين لتغلغلهم وتوسعهم داخل القارة الأوروبية. أوضح الكتاتني أن هذا المسار التنظيمي لم يكن عشوائياً، بل مر عبر أربع مراحل استراتيجية متتابعة، بدأت في منتصف خمسينيات القرن الماضي، عقب الصراع الحاد الذي اندلع بين القيادات الإخوانية والدولة المصرية آنذاك.

المرحلة الأولى التأسيس والمراكز الإسلامية

بدأت المرحلة الأولى المعروفة بـ"التأسيس" بفرار عدد من القيادات الإخوانية البارزة إلى أوروبا، حيث كان من أبرز هؤلاء الفارين سعيد رمضان، زوج ابنة المؤسس حسن البنا. قام سعيد Ramadan بتأسيس مراكز إسلامية في مدينتي جنيف الألمانية وميونخ، والتي أصبح مركزاً للتوجيه والتنسيق. تسلم إدارة هذه المراكز رموز بارزة من التنظيم، على رأسهم مهدي عاكف قبل توليه منصب المرشد العام، إضافة إلى يوسف ندا وغالب همت وعصام العطار.

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انتشار نفوذ التنظيم في الستينيات

انتقلت الجماعة في المرحلة الثانية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات إلى مرحلة "الانتشار" المكثف. تم خلال هذه الفترة استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة، والعمالة، والأطباء الوافدين من مختلف الدول العربية والإسلامية. استخدم التنظيم المساجد كمنصات رئيسية للتأثير، مما مكنه من ترسيخ جذوره داخل المجتمعات المحلية وزيادة حضوره الاجتماعي والديني.

المأسسة والسيطرة الاقتصادية

في الثمانينيات والتسعينيات، دخل التنظيم في مرحلة "المأسسة" التي اتسمت ببناء نقاط ارتكاز قوية وكيانات رسمية. تم إنشاء شبكة معقدة تضم جمعيات خيرية، ومؤسسات تعليمية، ومراكز تابعة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى شركات عقارية وأنشطة تجارية تركز على اللحوم الحلال. هدفت هذه الخطوات إلى إحكام السيطرة الاقتصادية والتنظيمية، مما وفر موارد مالية مستدامة للجماعة.

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قضية طارق رمضان والازدواجية الدفاعية

تناول إسلام الكتاتني خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" قضية طارق سعيد رمضان بشكل مفصل. أشار إلى أن التنظيم صدّر طارق رمضان لسنوات بوصفه "مفكراً إسلامياً"، في حين يواجه هو نفسه اتهامات رسمية وأحكاماً قضائية في قضايا اغتصاب واعتداءات أخلاقية في فرنسا وسويسرا ودول أخرى. وصف الكتاتني دفاع الجماعة المستميت عن طارق بأنه مزيج من ازدواجية المعايير وتصوير الملاحقات القضائية على أنها حرب على الإسلام ومؤامرة لتلويث سمعته، مؤكداً أن الوقائع موثقة باعترافات رسمية من الضحايا بعيداً عن أي استهداف ديني.

مجلس مسلمي أوروبا وأسرار التسمية

استعرض الكاتب تفاصيل نشأة "مجلس مسلمي أوروبا" الذي تأسس في بريطانيا عام 1989 تحت اسم "اتحاد المنظمات الإسلامية". في عام 2007، انتقل مقر التنظيم إلى بروكسل في بلجيكا، قبل أن يغير اسمه نهائياً في عام 2020 إلى "مجلس مسلمي أوروبا". جاء هذا التغيير استراتيجياً للهروب من تصاعد صيحات مكافحة الإرهاب، بهدف الترويج للكيان كمتحدث وحيد وممثل شرعي لجميع مسلمي أوروبا.

أوضح إسلام الكتاتني أن هذه الاستراتيجية الجديدة تسعى لاستغلال الغطاء القانوني والسياسي للكيان الجديد في مهاجمة مصر وتشويه سمعة الدولة الوطنية في المحافل الدولية، مما يعكس استمرار الخطط القديمة بأدوات جديدة لتأثير جيوسياسي واسع النطاق على المستوى الأوروبي والدولي.