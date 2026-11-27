الإسكندرية تحدد ضوابط مشددة لاستقبال موسم صيف 2027 تشمل الفحوصات الجنائية للعاملين ومواعيد نهائية للتصاريح لتعزيز الأمن والسلامة بجودة خدمات الشواطئ.

أعلن الدكتور محمد عبدالرازق ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إطلاق استعدادات مكثفة وشاملة لاستقبال موسم صيف 2027 ، وذلك من خلال عقد اجتماع موسع ومفصل مع مستأجري شواطئ القطاع الغربي. يأتي هذا الإعلان تنفيذاً للتوجيهات المباشرة الصادرة عن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والتي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية للشواطئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار بشكل جذري.

معايير الفحص الأمني المشددة للعاملين

حدد الاجتماع شروطاً أمان صارمة تشمل تقديم صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات إلزامياً لجميع العاملين بالشواطئ قبل بدء الموسم. أكد الدكتور محمد عبدالرازق أن حملات التفتيش الميداني خلال الموسم المقبل سيتم تنفيذها بالاسم، لضمان مطابقة العاملين الموجودين فعلياً بالكشوف الإدارية المعتمدة، واستيفائهم لكافة الاشتراطات الأمنية المطلوبة بدقة.

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شدد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على عدم التهاون مطلقاً في أي تقصير يتعلق بأمن وسلامة المصطافين، ومنع تكرار السلبيات الإدارية التي شهدتها المواسم السابقة. أوضح أن الهدف المشترك بين الإدارة والمستأجرين هو ظهور شواطئ الإسكندرية بالصورة المعمول بها عالمياً، وتقديم أفضل معايير الخدمة لروادها دون استثناء.

تدريب فرق الإنقاذ ومعايير السلامة

أولت الإدارة أهمية قصوى للالتزام الكامل بمنظومة الإنقاذ البحري، بوصفها خط الدفاع الأول للحفاظ على أرواح المصطافين في المياه. وجه الدكتور محمد عبدالرازق بالشكر للجهات التي بادرت بإرسال أسماء العاملين المرشحين للحصول على دورات رفع الكفاءة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وطالب باقي المستأجرين بإرسال الأسماء المتبقية فوراً لاستكمال منظومة التأهيل.

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كما تم توضيح أن موسم صيف 2027 سيشهد تطبيق نظام صارم للتعامل مع المخالفات، لن يقتصر على توقيع الغرامات المالية التقليدية فقط. أشار المسؤول إلى أن الغرامات لم تعد وسيلة رادعة كافية بمفردها لضمان عدم تكرار التجاوزات، لذا سيتم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية أكثر فاعلية لضمان حقوق رواد الشواطئ وأمنهم.

مواعيد تصاريح البناء والألعاب الإلكترونية

منح الاجتماع مستأجري الشواطئ مهلة نهائية حتى يوم 20 ديسمبر المقبل لتقديم طلبات الحصول على التصاريح اللازمة لرفع كفاءة المنشآت السياحية. أكد الدكتور محمد عبدالرازق ضرورة الالتزام بهذا الموعد الدقيق، باعتباره الإطار الزمني اللازم لإنهاء كافة الإجراءات الهندسية والفنية قبل انطلاق الموسم الصيفي، مشيراً إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون بمثابة تجربة مبدئية لاختبار الجاهزية.

تضمنت التعليمات الجديدة حظراً كاملاً لإقامة الألعاب الكهربائية الثابتة بالشواطئ، مع الالتزام الحصري باستخدام الألعاب القابلة للفك والتركيب. شددت الإدارة على ضرورة مراجعة الأعمدة والتوصيلات والأسلاك الكهربائية للتأكد من استيفاء اشتراطات الأمان، فضلاً عن الالتزام بدقة بضوابط تشغيل السماعات لعدم إزعاج رواد الشواطئ.

ضوابط السلوك وتطور التعامل مع الشكاوى

أوصت التعليمات جميع العاملين بضرورة التحلي بأعلى درجات حسن التعامل مع الرواد، والتحكم في مشاعر الغضب وضبط النفس. حُذر من الدخول في مشادات كلامية أو الرد على الشكاوى بصورة غير لائقة، مع إلزام العاملين بالتواصل الفوري مع الإدارة في حالة حدوث أي خلاف لتتولى منظومة المتابعة والمفتشون المختصون فحص الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب.

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استمع رئيس الإدارة المركزية إلى مطالب المستأجرين بخصوص مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصاريح، لكنه أصر على الثبات عند موعد 20 ديسمبر. اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الاستعداد لموسم صيف 2027 بدأ فعلياً، وأن الالتزام بالتعليمات يعد مسؤولية مشتركة لضمان موسم يليق بمدينة الإسكندرية وروادها.