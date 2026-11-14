الإدارة الفيدرالية للطيران تلغي حظر الإقلاع وتعيد تنظيم الحركة الجوية في أمريكا

الإدارة الفيدرالية للطيران تلغي قرار التوقف الأرضي وترفع قيود الإقلاع في الولايات المتحدة، مما يسمح باستئناف الرحلات الجوية بعد تأخير آلاف الرحلات وإلغاء أكثر من 3000 رحلة بسبب اضطرابات اتصالات واسعة.

أعلنت الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة عن إلغاء قرار التوقف الأرضي وإطلاق عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة على حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الجوية، مما يمهّد الطريق لاستعادة الوضع الطبيعي للعمليات في المجال الجوي الأمريكي. وقد جاء هذا الإعلان الرسمي استجابةً للاضطرابات الواسعة التي شهدتها حركة الطيران خلال الفترة الأخيرة، والتي نجمت عن أزمة اتصالات تقنية أثرت سلباً على سلامة الملاحة الجوية وأرغمت السلطات على اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان سلامة الركاب والطائرات.

العمليات الجوية تستأنف تدريجياً بعد اضطراب شامل

تشهد الولايات المتحدة حالياً حالة من التطبيع التدريجي للحركة الجوية، حيث بدأت الرحلات في الهبوط واستئناف عملياتها المعتادة، بينما لا تزال إجراءات الإقلاع خاضعة لقيود مشددة في العديد من المطارات. وقد نقلت شبكة "فوكس نيوز" هذا التطور معلنًا أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة لاستئناف العمليات بشكل منتظم، رغم أن المجال الجوي الأمريكي لا يزال فارغاً نسبياً من الطائرات أثناء فترة الانتقال.

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ووفقاً لبيانات موقع "فلايت أوير" التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن تداعيات الأزمة التقنية خلفت وراءها أرقاماً قياسية من التعطيل، حيث تم إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية داخل الأراضي الأمريكية، وتأخير نحو 10 آلاف رحلة أخرى، مما أثر بشكل مباشر على ملايين المسافرين.

مواقف الجهات المعنية ومستجدات الأزمة التقنية

في ظل هذه التطورات، نفت شركة مايكروسوفت أي ارتباط مباشر بين تعطل حركة الطيران في أمريكا وبين الانقطاع الأخير الذي شهدته خدماتها التقنية، مؤكدةً أن أسباب الأزمة تعود لخلل في أنظمة أخرى غير متصلة بشبكاتها. ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية عدم وجود أي عطل في أنظمة الرادار الخاصة بها، مما يعزز من احتمالية أن مصدر المشكلة تقني أو تنسيقي وليس في البنية التحتية للرصد الجوي.

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ولم تكتفِ الولايات المتحدة بمعالجة الوضع داخلياً، بل تمتعت بتأثيرات دولية واسعة، حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن وكالة الطيران الفيدرالية المكسيكية أن الإدارة الأمريكية طلبت رسمياً من المكسيك تعليق إقلاع الرحلات المتجهة نحو الولايات المتحدة. وفي خطوة متزامنة، أعلنت منظمة "يوروكنترول" الأوروبية تعليق جميع الرحلات المغادرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمتجهة إلى المطارات الأمريكية، وذلك بناءً على طلب مسبق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لضمان التوافق العالمي في معايير السلامة.

التدخل الحكومي والتداعيات الاقتصادية على المسافرين

شهدت الغرفة التنفيذية في البيت الأبيض جهوداً مكثفة لمتابعة الأزمة، حيث أفادت شبكة "سي إن إن" بنقل مصدر مطلع عن وجود وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث داخل غرفة العمليات الرئيسية، وذلك للإشراف المباشر على آليات التعامل مع أزمة الطيران واستعادة السيطرة على الوضع. ويعكس هذا الوجود الحكومي رفيع المستوى خطورة الموقف ومدى أولوية حل الأزمة في جدول الأعمال الوطني.

ووفقاً لنفس التغطية من قبل "سي إن إن"، فإن تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة قد أثر بشكل مباشر على نحو 1.5 مليون مسافر، مما يشير إلى حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا التعطيل. ومن المتوقع أن تستمر جهود استعادة الجدولة الزمنية للرحلات لساعات طويلة، مع الحفاظ على معايير السلامة الصارمة التي فرضتها الإدارة الفيدرالية للطيران خلال مرحلة التعافي.