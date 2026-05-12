الإسماعيلي يهبط من الدوري المصري للمرة الأولى منذ 63 عامًا، ويشكل حدثًا مؤلماً في تاريخ الكرة المصرية

الإعلامي محمد طارق أضا، يشعر بالحزن الشديد بعد هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية، ويعتبر ذلك حدثًا مؤلماً في تاريخ الكرة المصرية. يذكر أن الإسماعيلي يعد من الأندية العريقة التي صنعت تاريخًا كبيرًا، وخرجت العديد من النجوم، كما أنه أول نادٍ مصري يتوج ببطولة أفريقية في تاريخ الكرة المصرية، ما يجعل هبوطه حدثًا استثنائيًا ومؤلمًا.

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا، عن حزنه الشديد بعد هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية ، مؤكدًا أن ما حدث يمثل لحظة مؤلمة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال أضا عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة "صدى البلد": "منذ انضمامه للعمل في قناة "صدى البلد" وهو يتحدث بشكل يومي عن النادي الإسماعيلي، ويبحث عن أزماته وسبل حلها، خوفًا من تدهور نتائجه وهبوطه، إلا أن ما كان يخشى منه قد حدث بالفعل.

" وأضاف أن ما جرى يعيد إلى الأذهان ما حدث في خمسينيات القرن الماضي، هينما هبط الدراويش لمدة 5 مواسم قم عاد مجددًا إلى دوري الأضواء، مؤكدًا أن الأمر يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية. وشدد على أن الإسماعيلي يعد من الأندية العريقة التي صنعت تاريخًا كبيرًا، وخرجت العديد من النجوم، كما أنه أول نادٍ مصري يتوج ببطولة أفريقية في تاريخ الكرة المصرية، ما يجعل هبوطه حدثًا استثنائيًا ومؤلمًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما حدث يمثل يومًا حزينًا لكل محبي كرة القدم في مصر، نظرًا لقيمة النادي وتاريخه الكبير. رسميًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري المصري الممتاز لأول مرة منذ 63 عامً





