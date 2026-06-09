الإدارة الأهلي تُؤكد بقاء ياسين مرعي في صفوف الفريق للموسم المقبل رغم الانتقادات

قررت إدارة النادي الأهلي الحفاظ على المدافع ياسين مرعي للموسم القادم، مبرزةً الثقة بقدراته الفنية وضرورة استقراره في ظل عدم توفر بدائل محلية تنافسية.

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري عن قرارها الثابت بإبقاء المدافع ياسين مرعي ضمن صفوف الفريق للموسم الرياضي المقبل، رافضة أي شائعات تتعلق بانتقال اللاعب إلى نادٍ آخر أو رحيله عن القلْبة الحمراء.

وقد جاء هذا القرار بعد فترة من الانتقادات التي تعرض لها مرعي عقب تراجع مستواه الفردي في بعض الفترات من موسم 2024‑2025، حيث اعتبر بعض المشجعين والإعلاميين أن عرضه لم يكن بالمستوى المتوقع من لاعب مدافع يتمتع بخبرة دولية. ومع ذلك، شددت الإدارة على أن الحكم على اللاعب لا يزال مبكرًا، خاصةً وأنه انضم إلى الفريق في بداية الموسم الماضي ولم يُمنح الوقت الكافي للتأقلم الكامل مع الزملاء أو لإظهار قدراته الفنية بصورة متكاملة.

وقد سلطت الإدارة الضوء على أن صعوبة الاندماج قد تعود إلى عدم توفر فرص كافية للعب في المباريات الرسمية، مما أثر سلبًا على مستوى الاستيعاب التكتيكي والانسجام داخل خط الدفاع. من وجهة نظر المسؤولين في النادي، فإن النتائج غير المرضية التي سجلها الأهلي خلال الموسم السابق لا تعكس بالضرورة إخفاقات فردية، بل إنهم يرون أن الضغط المتواصل والظروف الفنية التي مر بها الفريق كان لها أثر واضح على مستويات عدة لاعبين، بما في ذلك ياسين مرعي.

وأشار المتحدث الرسمي للنادي إلى أن الضغوط النفسية والجدول الزمني المكثف للمباريات، إلى جانب التغييرات في الهوية الفنية التي شهدها الفريق، ساهمت في تراجع الأداء العام. وعلى هذا الأساس، قررت الإدارة منح مرعي فرصة جديدة للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للنادي في الموسم القادم، مع إبداء ثقة راسخة في قدراته الفنية وإمكاناته القيادية داخل الخط الخلفي.

كما أضافت الإدارة في بيانها أن عدم وجود مدافعين محليين في الدوري المصري يتميزون بتفوق واضح على العناصر الحالية داخل صفوف الأهلي يشكل عاملاً إضافيًا يدعم قرار الإبقاء على مرعي. فقد سُجِّل أن عددًا من اللاعبين المحليين يفتقرون إلى الخبرة الدولية أو القدرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة التي يفرضها التحدي المحلي والقاري، ما يجعل الاحتفاظ بمرعي - الذي يمتلك خبرة في الدوري الفرنسي وعددًا من المشاركات الدولية - خطوة استراتيجية تُعزّز صلابة الدفاع وتُزيد من فرص تحقيق اللقب.

وفي ضوء ذلك، سيعمل الجهاز الفني على تحسين خطة التدريب الفردي والجماعي للمدافع، وتوفير فرص لعب كافية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء خلال الموسم المقبل. وفي خضم هذه التطورات، أُعيد تسليط الضوء على بعض الأحداث الجانبية التي أثارت اهتمام الجمهور، مثل بيان الاتحاد السنغالي الذي أوضح حقيقة تفتيش بعثة أسود التيرانجا بطريقة مهينة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استفسارات حول هوية المدرب المغربي المرشح لقيادة الأهلي، وهو الحسين عموتة، الذي ظهر اسمه في لائحة المرشحين للإدارة الفنية للنادي.

ورغم هذه القضايا، يبقى هدف الأهلي الأساسي هو تحسين نتائجه على المستويين المحلي والقاري، وتعزيز استقرار الكادر الفني والرياضي لضمان استمرار مسيرة النصر التي يُعنى بها كل من الإدارة واللاعبين والجماهير





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