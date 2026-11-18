تصدر سهم الإسكندرية الطبية قائمة الأكثر تداولًا بورصة النيل بـ653.26 مليون جنيه، متراجعًا 10.21%، بينما احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بحجم تداول 366.06 مليون جنيه.

تمكنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية من تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولًا في السوق الرئيسي بورصة النيل المصرية، من حيث القيمة المالية للمعاملات، حيث سجلت قيمة تداول بلغت نحو 653.26 مليون جنيه مصري.

وقد استحوذ سهم هذه الشركة على حصة تقارب 10.2% من إجمالي قيمة التداولات التي أُجريت ضمن الأسهم العشرة الأكثر نشاطًا في الجلسة، وتم ذلك من خلال تداول نحو 16.5 مليون سهم، قبل أن يغلق السهم يومه عند مستوى 39.50 جنيه مصري، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 10.21%.

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البنك التجاري الدولي يحل في المرتبة الثانية

تصدر البنك التجاري الدولي - مصر القائمة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه نحو 366.06 مليون جنيه مصري، بما يمثل حصة 5.7% من إجمالي قيم التداولات في القائمة.

وشهد سهم البنك تداولات وصلت إلى 2.86 مليون سهم، بينما أغلق السهم يومه عند مستوى 128 جنيهًا مصريًا، متراجعًا بنسبة طفيفة قدرها 0.17% مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة.

أوراسكوم وإي إفجي القابضة في المراكز المتقدمة

حل سهم شركة أوراسكوم كونستراكشن بي إل سي في المركز الثالث من قائمة الأسهم الأكثر تداولًا، حيث بلغت قيمة تداوله نحو 311.7 مليون جنيه مصري، مما يمثل 4.9% من إجمالي القيم المتداولة في هذه القائمة.

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وسجل السهم تداولًا محدودًا بـ374.1 ألف سهم فقط، لكنه شهد ارتفاعًا بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى مرتفع قدره 822.02 جنيه مصري، في أداء عكس انخفاضات الأسهم الأخرى في القائمة.

في الوقت ذاته، جاءت مجموعة إي إف جي القابضة في المركز الرابع بقيمة تداول وصلت إلى نحو 280.91 مليون جنيه مصري، بحصة سوقية 4.4%، بعد تداول 11.25 مليون سهم.

وسجل سهم المجموعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.02% ليصل سعر الإغلاق إلى 25.30 جنيه مصري، مما يعكس زخمًا شرائيًا قويًا للمستثمرين تجاه هذا الكيان المالي.

فوديكو وجلاكسو سميثكلاين يسجلان تباينًا في الأداء

احتلت الإسكندرية الوطنية للصناعات الغذائية المعروفة بـ "فوديكو" المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر تداولًا، بقيمة تداول بلغت نحو 256.48 مليون جنيه مصري، بحصة 4% من قيم التداول.

وسجل السهم تداولًا بنحو 1.53 مليون سهم، قبل أن ينخفض بنسبة 2.81% ليغلق عند 157.50 جنيه مصري، مما يشير إلى ضغوط بيعية على السهم رغم حجم التداول الكبير.

وفي المقابل، أظهر سهم شركة جلاكسو سميثكلاين أداءً إيجابيًا قويًا، حيث جاء في المركز السابع بقيمة تداول بلغت نحو 228.54 مليون جنيه مصري، بحصة 3.6% من إجمالي القيم.

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وسجل السهم ارتفاعًا بنسبة 5.73% ليغلق عند 407 جنيهات، بعد تداول 570.5 ألف سهم، مما يجعله من أكثر الأسهم ربحية في القائمة اليومية.

مواصلة التباين بين الاتصالات والدواء

حل سهم المصرية للاتصالات في المركز الثامن بقيمة تداول بلغت نحو 227.67 مليون جنيه مصري، وبنسبة 3.6% من قيم التداول، من خلال تداول نحو 1.60 مليون سهم.

وأغلق السهم عند مستوى 141.95 جنيهًا، متراجعًا بنسبة ضئيلة قدرها 0.11%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء القطاع الاتصالي خلال هذه الجلسة.

بينما احتلت شركة القلعة للاستثمارات المالية المرتبة التاسعة بقيمة تداول بلغت نحو 222.82 مليون جنيه مصري، تمثل 3.5% من إجمالي قيم التداول في القائمة.

وقد تداول السهم بحجم هائل بلغ نحو 109.96 مليون سهم، واستقر عند مستوى 2.01 جنيهًا دون تغيير يذكر، مما يدل على سيولة عالية مع ثبات في السعر.

النيل للأدوية يغلق القائمة بارتفاع قوي

اختتم سهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل - القائمة العشرة للأسهم الأكثر تداولًا في المركز العاشر، بقيمة تداول بلغت نحو 191.17 مليون جنيه مصري.

وسجل السهم حصة 3% من القيم المتداولة في القائمة، من خلال تداول نحو 612.3 ألف سهم، وارتفع بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 321 جنيهًا مصريًا، مكملاً صورة إيجابية للقطاع الدوائي في البورصة.