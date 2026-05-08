الإسكندرية تعلن عن خدمات علاج مجانية لمرضى الأمراض المزمنة على نفقة الدولة

أعلنت مديرية الشئون الصحية ب الإسكندرية عن إطلاق مبادرة جديدة لتوفير خدمات العلاج على نفقة الدولة ل مرضى الأمراض المزمنة ، خاصة مرضى ال ضغط وال سكر ، الذين لا يتم تغطيتهم بأي نظام تأمين صحي.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية الأساسية وتسهيل الوصول إلى العلاج للمواطنين الأكثر احتياجًا. وفقًا للبيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، يمكن للمواطنين التوجه مباشرة إلى أقرب وحدة صحية لإجراء الكشف الطبي والحصول على علاج شهري مجاني دون تحمل أي تكاليف.

تشمل هذه الخدمة مرضى الضغط والسكر من غير الخاضعين لأي نظام تأمين صحي، حيث يتم توفير العلاج من خلال عدد من الوحدات الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، مثل وحدة طب أسرة أبيس 8. كما أوضحت المديرية أن الخدمة تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على العلاج بشكل منتظم، حيث يتم إجراء الكشف الطبي داخل الوحدة الصحية، ثم إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير خدمات علاجية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، تحت شعار «صحتك تهمنا» و«صحتك أولوية». من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أن المديرية تعمل على توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المزيد من الوحدات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى، أكدت المديرية أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، حيث يتم توفير العلاج على نفقة الدولة للمرضى الذين لا يتم تغطيتهم بأي نظام تأمين صحي.





