الإدارة الفيدرالية للطيران توقف الرحلات الأمريكية.. الرادار يعمل بكفاءة

وقف كامل للرحلات الأمريكية من دول منظمة اليوروكنترول بسبب أزمة الرادار، مع تأكيد الهيئة الوطنية للأرصاد عدم وجود أعطال فنية. إلغاء آلاف الرحلات وتأخير آخرين.

أعلنت الإدارة الفيدرالية للطيران عن وقف شامل للرحلات المغادرة من الدول الأعضاء في منظمة اليوروكنترول والمتجهة نحو المطارات الأمريكية، وذلك بناءً على طلب رسمي من الجهة المسؤولة عن تنظيم الملاحة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد جاء هذا القرار المفاجئ وسط حالة من الارتباك الشديد التي سادت حركة الملاحة الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية داخل البلاد حسب بيانات موقع فلايت أوير، وتأخير ما يقارب العشرة آلاف رحلة أخرى. وكشفت الشبكة الإخبارية سي إن إن ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث كان حاضراً داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمباشرة إدارة الأزمة والتركيز على التعامل مع التداعيات الوخيمة لهذا القرار على حركة الطيران.

تأكيدات الهيئات الفنية حول كفاءة أنظمة الرادار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بشكل قاطع عدم وجود أي عطل فني في أنظمة الرادار التابعة لها، مشيرة إلى أن أجهزة الرصد تعمل بصورة طبيعية تماماً وتؤدي مهامها بكفاءة عالية. وتأتي هذه التصريحات الرسمية في أعقاب تداول تساؤلات ومخاوف واسعة النطاق بشأن كفاءة الرادار وقدرته على متابعة الظواهر الجوية بشكل دقيق. وأوضحت الهيئة أنها تواصل عمليات المراقبة والرصد المستمرة لضمان دقة البيانات الجوية المتداولة، وتوفير المعلومات اللازمة والخبرية بشأن تطورات الطقس الحالية والمستقبلية، مما ينفي الشائعات حول توقف الأنظمة عن العمل.

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مواقع إخبارية تكشف تفاصيل الأزمة الداخلية

كشفت الصحيفة الأمريكية الشهيرة نيويورك تايمز أن الإدارة الفيدرالية للطيران طلبت رسمياً من وكالة الطيران الفيدرالية المكسيكية تعليق إقلاع الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما يعكس اتساع رقعة التأثير السلبي لهذا الإجراء على الدول المجاورة والشريكة. وفي تطور لافت يحمل مؤشرات مهمة بشأن حركة الطيران، كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن حصول بعض الرحلات الجوية على إذن بالإقلاع، وهي الخطوة التي أثار تساؤلات حول طبيعة القرار وأسبابه، وما إذا كانت تمثل بداية انفراجة في حركة الملاحة الجوية أو مجرد حلول مؤقتة.

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تداعيات اقتصادية ولوجستية على القطاعين العام والخاص

أعلن مسؤولون بشركات طيران أمريكية تحذيرات من احتمال توقف العمليات الجوية بالكامل حتى نهاية اليوم، إذا لم تُستأنف الرحلات بشكل سريع وفعال، مما يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد والنقل. وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة أمتراك، المشغلة لشبكة القطارات الأمريكية، عن رصد مشكلات تقنية في موقعها الإلكتروني وتطبيقها الخاص، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى خدماتها وإتمام معاملاتهم إلكترونيًا، وفقاً لما أوردته شبكة فوكس نيوز. هذا التطور يؤكد أن الأزمة لم تقتصر على قطاع الطيران فحسب، بل امتدت لتشمل وسائل النقل الأخرى.

إجراءات التعافي وآليات التنسيق المستقبلي

أضافت الإدارة الفيدرالية للطيران الأمريكية أن السماح للرحلات الجوية بالمغادرة سيتم من خلال التنسيق الدقيق مع مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية، وذلك بالتزامن مع تعافي مرافق الملاحة الجوية بشكل تدريجي. وتهدف هذه الآلية إلى استعادة الثقة في نظام المراقبة الجوية وضمان سلامة الطائرات والركاب عند استئناف العمليات. ويعكس هذا التوجه الجهد المبذول من قبل الجهات المعنية لمعالجة الثغرات الفنية ولتأمين عودة طبيعية للحركة الجوية التي عانت من تعطيلات واسعة النطاق خلال الساعات الماضية.