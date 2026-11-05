الإسكان بالشرقية: طرح وحدات سكنية بالسداد النقدي وشرح الشروط

محافظة الشرقية تطرح وحدات سكنية فائضة للبيع بنظام السداد النقدي الكامل عبر صندوق الإسكان الاجتماعي. تعرف على أسعار الوحدات، ضوابط الحجز، والأوراق المطلوبة للتقديم، وموعد انتهاء العرض السكني.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب تقديم طلبات الحجز ل وحدات سكنية فائضة مملوكة ل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، وذلك ضمن محور البيع الحر بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي الكامل. يأتي هذا الإعلان تماشياً مع الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتسييل العقارات غير المستغلة وتوزيعها على المواطنين عبر قنوات شفافة وواضحة.

تفاصيل العرض السكني ونظام السداد

يجب على الراغبين في الشراء معرفة أن المعاملة تتم بالكامل نقداً دون أي أشكال من القروض أو التمويل الميسر في هذه الدفعة المحددة. يشمل العرض بيع الوحدات المتاحة التي كانت مملوكة للصندوق سابقاً، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على القيمة السوقية الحالية للعقار في موقعه الجغرافي المحدد. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع حركة البيع والشراء وتوفير وحدات سكنية لعائلات تحتاج للسكن دون الدخول في ديون طويلة الأمد.

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تسري هذه القواعد على جميع الوحدات المعروضة في المرحلة الحالية، ويجب على المتقدم التأكد من قدرته المالية على تسديد المبلغ كاملاً خلال المهلة الزمنية المحددة بعد صدور الموافقة الأولية. يتم الإعلان عن قائمة بالوحدات المتاحة وأسعارها التفصيلية في الإدارة المختصة بالمحافظة، مما يضمن الشافية في التوزيع ويمنع أي غموض حول تكلفة السكن المستهدف.

القيود القانونية وحقوق الملكية

تنص التشريعات المنظمة لعمل الصندوق على أن الأسرة الواحدة لا يمكنها الاستفادة بأكثر من وحدة سكنية واحدة عبر هذا الإعلان، وتشمل تعريف الأسرة هنا الزوج والزوجة والأولاد القصر. يحظر تماماً على المشتري التصرف في الوحدة السكنية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك البيع أو التوريث أو الهبة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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كما يتعين على المشتري سداد مقابل الخدمات المحددة وفقاً لقرارات مجلس الإدارة السارية في وقت التعاقد. إذا ثبت خلال أي مرحلة من مراحل الإجراءات، سواء قبل توقيع العقد أو بعده، أن المتقدم أو أفراد أسرته قد حصلوا سابقاً على دعم إسكاني من الصندوق أو أي جهة حكومية أخرى، فسيتم إلغاء التخصيص فوراً واسترداد الوحدة السكنية دون أي تعويض.

معايير الأهلية والمستندات المطلوبة

يُسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، أي القاصرين، بالتقدم لحجز وحدة سكنية شريطة وجود ولي أمر طبيعي أو وصي قضائي لإتمام إجراءات التعاقد القانوني. يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للولي أو قرار الوصاية المعتمد ضمن الأوراق المستندة المطلوبة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحقوق القاصر المالية.

يجب على المتقدم التأكد من أنه وأفراد أسرته ليسوا مخصصاً لهم أي وحدة سكنية أو قطعة أرض من الصندوق أو أي جهة حكومية أخرى في وقت التقديم. يعتبر قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على الوحدة، مما يعني الالتزام التام بكل البنود القانونية المذكورة فيها.

التكاليف الإضافية والالتزامات المالية

يشمل سعر البيع النهائي للوحدة مبلغ الصيانة الذي يمثل نسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة، وهو مبلغ لا يرد ولا يسترد تحت أي ظرف. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المشتري مصاريف التعاقد المقررة قانوناً، وكذلك مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة مثل عدادات الغاز والكهرباء والمياه، والتي تدفع مباشرة لجهات المرافق المختصة قبل استلام المفتاح النهائي.

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يُعد سداد ثمن الوحدة ومبلغ الصيانة بمثابة إقرار نهائي من المتقدم بأنه قد اطلع على جميع المواصفات والبيانات واعتمدها، كما يعتبر قرينة قاطعة على المعاينة النافية للجهالة. في حالة مخالفة أي من الشروط أو الالتزامات الواردة في العقد، يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد فوراً دون الحاجة لإذعان أو حكم قضائي مسبق، مع حفظ حق اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة.