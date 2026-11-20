محافظ الإسماعيلية يأمر بوقف تشغيل جميع الألعاب الهوائية وإحالة مستثمر حديقة الشيخ زايد للتحقيق القانوني بعد إصابة تسعة أطفال في حادث سقوط. تم نقل المصابين للمجمع الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

قرر محافظ الإسماعيلية وقف فوري وشامل لتشغيل جميع الألعاب الهوائية والمتنزهات الترفيهية داخل نطاق المحافظة، وذلك بعد حادثة سقوط لعبة كراسي هوائية في حديقة الملاهي التابعة لمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد، والتي أسفرت عن إصابة تسعة أطفال.

تفاصيل الحادث والإجراءات الفورية الطارئة

عند وقوع الحادث، تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية فوراً للانتقال إلى موقع الحادث بحي الشيخ زايد، وتمت إجراءات تأمين المكان لضمان عدم تكرار ما حدث. تم على الفور نقل الأطفال التسعة المصابين من مكان الحادث إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، وذلك نظراً لأن الإصابات التي تعرضوا لها كانت متفاوتة بين الإصابات الخفيفة والمتوسطة.

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مساءلة المستثمر وتشكيل اللجان الفنية

أصدر المحافظ قرارات صارمة بتحويل المستثمر المستأجر لحديقة الملاهي بمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد إلى التحقيق والمساءلة القانونية المباشرة. وقد كلف المحافظ أيضاً بتشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها فحص جميع الألعاب المتواجدة داخل الحديقة بدقة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة مكوناتها الفنية وأجزائها لضمان صلاحيتها واستيفائها لاشتراطات الأمان والسلامة المعتمدة. لن يُسمح بإعادة تشغيل أي لعبة من تلك الألعاب حتى تنتهي أعمال الفحص وتتم الحصول على الموافقات الفنية اللازمة التي تثبت سلامتها.

مراجعة عقود التشغيل والالتزامات القانونية

في خطوة لضمان الشفافية والمساءلة، وجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل ودقيق حول الإجراءات التي سبقت تأجير حديقة الملاهي، مع مراجعة دقيقة لبنود التعاقد. يجب أن يحدد هذا التقرير مسؤوليات المستثمر والجهات المعنية بالإشراف والمتابعة بشكل واضح، كما يوضح مدى الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة لعملية التشغيل. يتم أيضاً مراجعة الإجراءات القانونية الخاصة بعقد التأجير والتشغيل الحالي لتحديد مدى التزام المستثمر بالمسؤوليات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بمسؤولياته.

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تأكيدات المحافظ بشأن سلامة الأطفال

أكد محافظ الإسماعيلية بشكل قاطع أن سلامة المواطنين، وخاصة فئات الأطفال الضعيفة، تعد مسؤولية لا تقبل أي شكل من أشكال التهاون أو التساهل. شدد المحافظ على عدم السماح بتشغيل أي لعبة هوائية في أي مكان بالمحافظة دون التأكد الكامل من صلاحيتها الفنية واستيفائها لاشتراطات السلامة الصارمة. تنطبق قرارات وقف التراخيص وتشغيل الألعاب الممنوعة حالياً على جميع الملاهي والألعاب الهوائية العاملة بالمحافظة بشكل عام.

مستقبل الأنشطة الترفيهية بالمحافظة

لن يُسمح باستئناف أي نشاط ترفيهي قائم على الألعاب الهوائية حتى تنتهي كافة عمليات المراجعة الفنية والقانونية الشاملة، ويتم استيفاء جميع الاشتراطات المقررة من قبل الجهات المختصة. تم اتخاذ هذا القرار الوقائي على خلفية حادث سقوط لعبة الكراسي الهوائية بحديقة الملاهي بمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد، والذي حتم على الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأطفال وضمان بيئات لعب آمنة تماماً، مع وقف إصدار أي تراخيص جديدة لحين مراجعة الاشتراطات الفنية وإجراءات الأمن والسلامة.