الإسماعيلية: فعاليات ثقافية وتوعوية احتفاءً بسيناء وتعزيزاً للحريات الدينية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية سلسلة من المحاضرات واللقاءات الثقافية والتوعوية، احتفالاً بذكرى تحرير سيناء، وتناولاً لقضايا الحريات الدينية وأهميتها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى فعاليات تثقيفية للأطفال.

في إطار التزامها بتوسيع نطاق الوعي الثقافي والتثقيفي في محافظة الإسماعيلية ، نفذ فرع ثقافة الإسماعيلية ، التابع للهيئة العامة لقصور ال ثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من اللقاءات والمحاضرات الهادفة التي تتماشى مع برامج وزارة ال ثقافة في مختلف المحافظات.

هذه المبادرات تأتي في سياق حرص الوزارة على إثراء الحياة الثقافية للمواطنين، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتوفير منصات للحوار البناء وتبادل الأفكار. وقد شهدت هذه الفعاليات إقبالاً ملحوظاً من مختلف شرائح المجتمع، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الثقافة ودورها في بناء مستقبل أفضل. وتعتبر هذه الأنشطة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الرامية إلى الوصول بالمنتج الثقافي إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الثقافية المتنوعة.

كما تهدف هذه الفعاليات إلى دعم وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، واكتشاف المواهب الشابة، وتوفير الفرص لهم لعرض أعمالهم وصقل مهاراتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز التفاعل الثقافي بين المحافظات المختلفة، وتبادل الخبرات والمعارف، مما يساهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين أبناء الوطن. احتفاءً بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، أقامت مكتبة علي الراعي بالرياح محاضرة قيمة بعنوان 'سيناء بين مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.. رؤية دولة وبطولات شعب'.

وقد افتتح المحاضرة الشيخ محمد عبد المنعم، من مديرية الأوقاف، بتقديم تحليل شامل لأهمية الموقع الجغرافي لشبه جزيرة سيناء، مؤكداً أنها تمثل البوابة الشرقية لمصر، وأنها ذات أهمية استراتيجية بالغة. ثم استعرض الشيخ الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، مع التركيز على دور مكافحة الإرهاب في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والتنمية. وأشار إلى المشروعات التنموية الضخمة التي يتم تنفيذها في سيناء، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الأساسية.

كما سلط الضوء على بطولات أبناء سيناء الشرفاء، الذين دافعوا عن أرضهم وعزتهم، وساهموا في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. المحاضرة لم تكن مجرد استعراض للحقائق والأرقام، بل كانت دعوة للتكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل لسيناء، وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حياة كريمة لجميع أبنائها. وقد تفاعل الحضور مع المحاضرة بشكل كبير، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تطوير سيناء.

وفي سياق متصل، واستمراراً للأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقامت مكتبة القصاصين محاضرة هامة بمقر الإدارة الصحية، تحت عنوان 'الحريات الدينية ركيزة الاستقرار وبناء الإنسان'. وقد ألقى المحاضرة الشيخ إسماعيل عبد التواب، من وزارة الأوقاف، الذي تناول مفهوم الحريات الدينية، وأكد أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى احترام الإنسان وكرامته، وترسخ مبادئ التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن الحريات الدينية ليست مجرد حق فردي، بل هي ضرورة اجتماعية تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. كما حذر من مخاطر التعصب والتطرف، ودعا إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير. واختتم الشيخ حديثه بالتأكيد على أهمية بناء الإنسان، وتنمية قدراته ومواهبه، وتعزيز قيمه الأخلاقية والإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، نظم قصر ثقافة الإسماعيلية لقاءً مثمراً مع جمعية التثقيف الفكري، قدمت خلاله كريمة عمران شرحاً مبسطاً وواضحاً لوظائف أعضاء الجسم للأطفال، بهدف تعزيز وعيهم الصحي وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي وسليم. هذه الأنشطة المتنوعة تعكس التزام فرع ثقافة الإسماعيلية بتقديم محتوى ثقافي وتوعوي يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإسماعيلية ثقافة فعاليات ثقافية سيناء الحريات الدينية تنمية مكافحة الإرهاب الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة

United States Latest News, United States Headlines