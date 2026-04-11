الإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي: 50 ألف وحدة سكنية في عدة محافظات

تعلن وزارة الإسكان عن طرح جديد لوحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، يشمل 50 ألف شقة في عدد من المحافظات، مع تحديد شروط التقديم وخطوات الحجز. يهدف الطرح إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن لائق للمواطنين.

تستعد وزارة الإسكان لطرح جديد لوحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين خلال الأيام القادمة، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة. يهدف هذا الطرح إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم وتلبية احتياجات المواطنين من السكن اللائق. تم تحديد 50 ألف شقة في عدد من المحافظات لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي ، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير السكن المناسب لجميع شرائح المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير قطاع الإسكان وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.\من المتوقع أن يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في عدد من المحافظات، بما في ذلك الجيزة، المنيا، أسوان، قنا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، المنوفية، والأقصر. سيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات وشروط الحجز خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية. يشمل ذلك تحديد أنواع الوحدات، المساحات، الأسعار، وأماكنها بالتفصيل. وتهدف الوزارة إلى تسهيل عملية الحجز على المواطنين من خلال توفير منصة إلكترونية سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع. وستقوم الوزارة بالإعلان عن مواعيد بدء الحجز وتفاصيل التقديم عبر القنوات الرسمية، لتسهيل وصول المعلومات إلى جميع الراغبين.\لراغبي التقديم، سيتم فتح باب الحجز إلكترونيًا. يجب على الراغبين إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم إدخال البيانات الشخصية بدقة، واستكمال استمارة الحجز الإلكترونية. بعد ذلك، سيتم سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة، ورفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات الدخل. يمكن للمتقدمين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة. حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي شروطًا أساسية يجب على المتقدمين الالتزام بها، مثل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يتقدم في محافظة محل السكن أو العمل، وألا يكون قد حصل مسبقًا على وحدة سكنية مدعومة. تشمل الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة إثبات الدخل، إيصال مرافق حديث، وقسيمة الزواج (إن وجدت)، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال سداد مقدم الحجز. تأتي هذه الإجراءات لضمان توزيع الوحدات السكنية على المستحقين، وتحقيق العدالة في الحصول على الدعم السكني





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع احتفالات شم النسيم.. وستانلي يسجل 50%شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، توافدًا ملحوظًا من المصطافين والزائرين، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، وسط أجواء ربيعية معتدلة شجعت المواطنين على قضاء أوقا

بأعلى عائد.. كل ما تريد معرفته عن حساب سوبر توفير شهري من البريد المصرييقدم البريد المصري حساب سوبر توفير شهري كأحد أبرز أدوات الادخار بعائد سنوي يصل إلى 14 ي صرف شهري ا مع حد أدنى لاحتساب العائد يبدأ من 50 ألف جنيه - الوطن

طاقم أرتميس 2 يعود إلى الأرض بعد رحلة 10 أيام حول القمرعادت أول مركبة فضائية مأهولة أرسلتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى القمر بعد أكثر من 50 عاما إلى الأرض، بنجاح، مستكملة رحلتها حول القمر لـ 10 أيام.

