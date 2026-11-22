ضبط أمن الجيزة طالبًا يدير صفحة لبيع الألعاب النارية، فيما نفذ حي العمرانية حملات إزالة إشغالات ضخمة وأسفر عن مصادرة 261 مخلفا في ساعات متتالية.

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة عن ضبط طالب يقوم بترويج بيع الألعاب النارية عبر صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والرقابية المشددة التي تتبعها الأجهزة الأمنية بالمحافظة لضمان سلامة المواطنين ومنع انتشار المخاطر الناجمة عن تلك المواد الخطرة.

حملات العمرانية لإزالة الإشغالات

نفذ حي العمرانية بمديرية الأمن حملات مكبرة وشاملة لرفع الإشغالات وتنظيف الشوارع، تنفيذاً للتوجيهات المباشرة والدقيقة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بهدف تحسين المظهر الحضري للمدينة وتقليل مصادر التلوث والنفايات التي تعيق حركة المرور وتؤثر على جودة الحياة للسكان.

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إحصائيات مصادرة 261 إشغالا

أكد اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، أن الحملات الأمنية والإدارية المشتركة أسفرت عن نجاح كبير في ضبط المخالفات، حيث سجلت الحملة الصباحية مصادرة 129 إشغالا، فيما سجلت الحملة الليلية مصادرة 132 إشغالا، ليصل إجمالي المعزول من المخالفات خلال الفترة الممتدة إلى 261 حالة تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها فوراً.

مناطق التنظيف المستهدفة

شملت عمليات الرفع والنظافة مناطق حيوية ومزدحمة في المحافظة، حيث تم إزالة المخلفات من شوارع فيصل وسيد أبو الخير واليابان، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة مكثفة شملت منطقة سلمين على الطريق الدائري، وكذلك تنفيذ عمليات تنظيف ليلية لمنطقة تضم 3 أنفاق بمحيط الطريق الدائري لضمان خلو الممرات الأساسية من أي عوائق أو قمامة.

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الرقابة على المركبات والمخالفات

أوضح رئيس حي العمرانية أن فريق المتابعة تابع عن كثب الحملة الميكانيكية وأعمال إدارة الأمومة والطفولة، كما تم تنفيذ ندوة توعوية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وأشار إلى عدم ضبط أي سيارات تلقي مخلفات في الأماكن العامة خلال فترات التنفيذ، مما يعكس تعاوناً مجتمعياً ملحوظاً في الالتزام بالتعليمات الصحية والبيئية.

أخبار جامعية ودولية موازية

في سياق موازٍ للمشهد الإداري، أطلقت جامعة الأزهر منظومة إلكترونية متكاملة لاستقبال الشكاوى، مع التزام رسمي بالرد خلال 24 ساعة لضمان سرعة الإنجاز، كما تم الإعلان عن إطلاق المجلس الاستشاري الدولي لمركز القاهرة ومنتدى أسوان، وتحديد عمرو موسى رئيساً فخرياً له، بينما تم بث مباشر للحلقة الرابعة من "دولة التلاوة" في الموسم الثاني.