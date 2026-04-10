الإعلان عن النسخة الثانية من 'هاكاثون الاستدامة المائية' لعام 2026

وزارة الموارد المائية والري تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من 'هاكاثون الاستدامة المائية' لعام 2026، بهدف تعزيز الابتكار في قطاع المياه وتقديم حلول مستدامة للتحديات المائية العالمية. الهاكاثون يركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشمل مسارات استراتيجية رئيسية لتحلية المياه، واستدامة الزراعة، ورفع الوعي، ومراقبة التلوث، والإدارة الذكية للموارد المائية.

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة الثانية من ' هاكاثون الاستدامة المائية' لعام 2026. وأكد التقرير على أهمية هذا الحدث في تعزيز الابتكار في قطاع المياه ، وتقديم حلول مستدامة للتحديات المائية المتزايدة في المنطقة والعالم.

وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة من الهاكاثون ستشهد توسيع نطاق المشاركة ليشمل مبتكرين وطلاباً ورواد أعمال من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، والعمل على تطوير أفكار رائدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.\من جانبه، صرح الدكتور سويلم بأن 'هاكاثون الاستدامة المائية' يمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه، ويهدف إلى تحويل الأفكار التقليدية إلى حلول ذكية وملموسة. وأوضح أن الهاكاثون يعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الغاية، من خلال إشراك المشاركين في تصميم وتطوير مشاريع مبتكرة تعالج قضايا المياه المختلفة. وأضاف أن الهاكاثون يوفر فرصاً واعدة للفائزين، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لمشروعاتهم، وإتاحة منصة لعرض أفكارهم على الخبراء والمستثمرين، مما يضمن تحويل هذه الابتكارات إلى واقع يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إطلاق النسخة الثانية من الهاكاثون لعام 2026 يأتي تتويجاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى لعام 2025، والتي شهدت مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، ونتج عنها العديد من المشاريع المبتكرة التي ساهمت في إيجاد حلول لمشكلات المياه.\ولفت الدكتور سويلم إلى أن محاور الهاكاثون لهذا العام تركز على خمسة مسارات استراتيجية رئيسية، تشمل: تحلية ومعالجة المياه، استدامة المياه في قطاع الزراعة، رفع الوعي وتغيير السلوك المجتمعي تجاه استهلاك المياه، مراقبة التلوث والنظم البيئية، والإدارة الذكية لشبكات الموارد المائية. وأضاف أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري قد عقد مؤخراً ورشة عمل بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، لعرض تفاصيل الهاكاثون، وتعريف المشاركين بكيفية المشاركة والتقدم للمسابقة. وأعلن المركز عن استمرار فتح باب التسجيل حتى 30 أبريل 2026، لإتاحة الفرصة لمزيد من المبتكرين والطلاب ورواد الأعمال للمشاركة. وأشار إلى أن مرحلة التقييم الفني الأولى وإعلان الفرق المتأهلة ستتم خلال شهري مايو ويونيو 2026، مع تقديم دعم فني مكثف من خلال ورش عمل تفاعلية للفرق المتأهلة لتطوير النماذج الأولية خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس 2026، وصولاً إلى التقييم النهائي وإعلان النتائج للفائزين بنهاية شهر أغسطس 2026. وسيتم تكريم الفائزين وتسليم الجوائز ضمن فعاليات 'أسبوع القاهرة التاسع للمياه' في شهر أكتوبر 2026، مؤكداً على التزام الوزارة بدعم الابتكار في قطاع المياه وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة





