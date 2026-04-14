الإعلان عن صندوق لإنقاذ المصانع المتعثرة: تفاصيل وآليات العمل

أعلن الدكتور صبري الشافعي عن قرب إنشاء صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، تنفيذا لتوجيهات رئاسية، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب. يهدف الصندوق إلى معالجة تعثر المصانع الناتج عن المديونيات البنكية، مع التركيز على الشركات التي لديها فرصة للتعافي. سيتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال منصة إلكترونية، وستساهم الدولة بنسبة لا تتجاوز 49%.

صرح الدكتور صبري الشافعي، مستشار الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن إنشاء صندوق ل تمويل و إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية، مما يعكس اهتمام الدولة ب دعم القطاع الصناعي. وأشار الشافعي إلى الانتهاء من إجراءات الرقابة المالية اللازمة لتأسيس ال صندوق ، في خطوة تمهد الطريق لإنشائه قريبا، مما يبشر بتحسين بيئة العمل الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المصانع المتعثرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، في إطار متابعة التطورات في القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجهه. وقد ألقى هذا الاجتماع الضوء على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتوفير الدعم اللازم للمصانع لتعزيز قدرتها التنافسية.

تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بشأن تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم طرح خطط سابقة دون تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها على أرض الواقع، قدم الدكتور الشافعي توضيحات حول آلية عمل الصندوق وأهدافه. وأكد أن الصندوق سيعمل وفق آليات واضحة وشفافة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الدعم المقدم، وقياس الأثر الحقيقي للمبادرات على أرض الواقع.

كما أوضح أن هذه الآليات ستشمل تقييم الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على التمويل، من خلال منصة إلكترونية متطورة سيتم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء على الإنشاء، مما يسهل عملية استقبال الطلبات وإجراء الزيارات الميدانية اللازمة لتحديد مدى قابلية كل شركة لإعادة الهيكلة والتعافي.

سيعمل الصندوق على معالجة تعثر المصانع الناتج عن المديونيات البنكية، وخاصة تلك التي تتراوح مديونياتها بين 30 و50 مليون جنيه مصري، مما يعكس حرص الدولة على إنقاذ هذه المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني.

أضاف الشافعي، أن الشركات التي تثبت قدرتها على التعافي بنسبة نجاح متوقعة تصل إلى 70% ستحصل على التمويل اللازم، بينما سيتم استبعاد الحالات التي تعاني من اختلالات إدارية جسيمة تعوق إعادة التشغيل، لضمان تخصيص الموارد بشكل فعال، وتركيز الدعم على الشركات التي لديها فرصة حقيقية للعودة إلى الإنتاج والنجاح.

وأوضح الشافعي أن مساهمة الصندوق في رأسمال الشركات لن تتجاوز 49%، مع تحديد نسب المشاركة وفقا لتقييم كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الدولة والحفاظ على كفاءة الإدارة واستدامة التشغيل، مما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الصندوق. هذا النهج يضمن عدم تدخل الدولة بشكل كامل في إدارة الشركات، ويحافظ على استقلالية الإدارة وقدرتها على اتخاذ القرارات السليمة.

هذا ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الدولة المستمرة لتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتحقيق رؤية مصر 2030. ويعتبر هذا الصندوق خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في السوق المحلية والعالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الإعلان مع مبادرات أخرى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ استثمارات جديدة. وتشمل هذه المبادرات تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.





