الإعلان عن إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري برعاية انتصار السيسي

أعلنت وزارة الثقافة والتعليم عن إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري برعاية انتصار السيسي، في خطوة لاكتشاف المواهب وبناء شخصية الأجيال الجديدة في مصر.

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، عن تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من " المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري"، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. عُقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل بمركز المؤتمرات بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ، قرينة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية المشروع في رعاية الإبداع.

تفاصيل إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري

شهد المؤتمر الصحفي حضوراً واسعاً لشخصيات بارزة من قطاعي الثقافة والتعليم، بما في ذلك الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، وعمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. كما شارك في المؤتمر المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمنسق العام للمهرجان.

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قدم المؤتمر الإعلامي ياسمين نور الدين، وكان من بين الحضور أيضاً الفنان عزت زين، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من الإعلاميين. يأتي هذا الإعلان كخطوة عملية لتنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الفنون المدرسية، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم الفنية والإبداعية في مختلف المحافظات.

دور المهرجان في بناء الهوية الوطنية للشباب

وصف الدكتور عبد العزيز قنصوة المشروع الثقافي بأنه خطوة مهمة في بناء جيل جديد من المبدعين، يتيح للطلاب التعبير عن قدراتهم من خلال المسرح كأداة لبناء الوعي وتشكيل الشخصية. وأكد أن المهرجان ليس مجرد مسابقة عروض مسرحية، بل هو مسار وطني لاكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة، مما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي وقبول الآخر بين أجيال الطلاب.

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أكد الوزير أن المسرح المدرسي يمثل الرافد الأول لاكتشاف المواهب الفنية، ويعد منصة حقيقية لتخريج أجيال من المبدعين الذين يشكلون مستقبل الحركة المسرحية والفنية في مصر. وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم تؤهلهم للانطلاق نحو الاحتراف والإبداع، مما يعزز مكانة مصر الثقافية على المستوى الإقليمي والدولي.

تكاملية القطاعين التعليمي والثقافي لرعاية الموهوبين

أعلن قنصوة عن قرب تدشين الدورة الأولى من "مهرجان المسرح الجامعي"، بهدف إحداث التكاملية المنشودة في توسيع مساحة الفئات العمرية للنشء والشباب لاكتشاف المواهب المتميزة. وشدد على أن التشجيع المستمر للإبداع يستهدف صون الهوية الوطنية ومحاربة الأفكار الهدامة المتطرفة، مما يعكس رؤية شاملة لحماية بناء المجتمع من الداخل.

تأتي هذه الخطوات تماشياً مع استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف المواهب ورعايتها، وبناء القدرات الإبداعية، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 ومخرجات منتدى مصر 2026 التي تضع بناء الإنسان وتنمية قدراته في مقدمة أولوياتها. ووصف الوزير المواهب الشابة بأنها أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية، وأن الاستثمار في اكتشافهم هو استثمار في مستقبل الوطن وهويته وقدرته على التأثير الإيجابي.

رسالة الوزير للطلاب المشاركين في المهرجان

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة كلمته المباشرة للطلاب المشاركين في المهرجان، مؤكداً أن مشاركتهم ليست محطة تنتهي بإعلان الجوائز، بل هي بداية الطريق أمام كل موهبة تشارك فيه. أعرب عن هدف الوزارة في تأسيس مسارات حقيقية ومستدامة لرعاية هذه المواهب، والعمل على صقل قدراتها وتنمية أدواتها الفنية والإبداعية بشكل احترافي.

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ثمن الوزير جهود التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي أسهمت في خروج هذا المشروع إلى النور. وأكد أن هذا التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية يضمن بناء شخصية النشء وتوفير بيئة محفزة للإبداع، مشيداً برعاية السيدة انتصار السيسي الكريمة التي تمنح المشروع قوة دفع مهمة نحو تحقيق أهدافه النبيلة.