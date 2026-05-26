الإطلاق القادم لشريحة باقة الطفل: ثورة في الرقابة الأبوية الرقمية

تطرح الحكومة المصرية شريحة محمية للطفل قبل 30 يونيو 2026، تقدم ميزات تصفية ذكية، قوائم بيضاء، وضبط أوقات الاستخدام، لتأمين بيئة إلكترونية آمنة وتخفيف مخاطر الاستخدام المفرط للهواتف.

في خطوة تأخذ في الاعتبار تأمين بيئة رقمية آمنة للأجيال الصاعدة، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق قريبا مرحلة حيوية تتضمن تقديم " شريحة باقة الطفل " التي ستصبح متاحة للجميع قبل 30 يونيو 2026.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من المخاطر التي يواجهها الأطفال عند استخدامهم للأجهزة الذكية والإنترنت، ويشمل ذلك التوتر النفسي، ضعف التركيز، وحوادث التعرض للمحتوى غير المناسب. ويسعى النظام إلى توفير حروف مرعية فريدة لكل طفل توفّر خدمة تصفية دقيقة للبيانات على مستوى الشبكة، ما يرفع من مستوى الأمان ويمنح الأهل أدوات مراقبة أكثر دقة وسهولة.

تضمن تصميم "شريحة باقة الطفل" نظاماً متكاملاً يُعرف باسم "Child Profile"، يتيح فصّلة للبيانات وتوجيهها عبر خوادم مخصصة تتبع قواعد رقابية صارمة، إذ يتم تصفية المحتوى يسبق وصوله إلى الجهاز. وتستند التقنية على حجب نظام أسماء النطاقات (DNS Filtering) وتحليل الذكاء الاصطناعي للجمل والكلمات المفتاحية، مع اعتماد قوائم بيضاء يحدّدها المشرفون لتقييد الوصول إلى محتويات آمنة ومصممة خصيصاً للطفل.

ويضيف خبير أمن المعلومات الدكتور وليد حجاج أن هذه الالتزام يشكل ثورة تقنية في ميدان الرقابة الأبوية، إذ يمنح مقدمي الخدمة سلطة أكبر على التحكم بالمحتوى وتوفير بيئة قريبة من واقعية الاهتمام الحقيقي بصحة الأطفال النفسية والحركية والتعلمية. لمحافظة على التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتفادي الانحرافات السلبية، كما أوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم، تتخلل "شريحة باقة الطفل" إمكانيات تسيط أوقات الاستخدام وتحديد المحتوى على أساس نهج أمني.

كما يمكن للأهل تحويل شريحة طفلك من حساب أب أو أم ليصبح مخصصاً للطفل عبر إدخال كود خاص، ما يجعل التغيير سلساً ويسيراً. تعكس هذه الخطوة دعم الحكومة للأسر الراغبة في تحقيق بيئة رقمية صحية، واحتفالاً بقيم الأبوة التي تتطلب توازناً حقيقياً بين التعلم والتسلية والحماية.





