الإعلامية تنصح المرأة بحقها: إنسانة ولا تعجزيات اللہ يدخل الميزان

تاريخيًا، تم تشجيع الفتيات على أن تكون المظلومية في كل ما يتعلق بالآخرين. وفي الوقت الحاضر، تفسر الإعلامية شريهان أبوالحسن لماذا غالبية النساء يشعرن بالتقصير ويظنن أخطاء في أدائهن، وذلك لأن المناخ المجتمعي لا يفهم الأخطاء في شكل إجهاد Stamped. تتمحور أفكارها حول تعريفالنجاح والمازن بين العمل و الأسرة وعلاقتها بالتميز النسائي وفقدان الشخصية الإنسانية والخطأ في العمل. وتؤكد أن المرأة يجب أن تكون على عادتها قبل الضائقة العاطفية وأخطار أخرى. придаيتها بالتأكيد بأن إنسان يملك قدرات معينة وقدرات لها حدود إذا استفدنا من حدودنا ستكون حياة أفضل وحياة ناجحة

قالت الإعلامية شريهان أبوالحسن إننا منذ الصغر نغرس فينا أن المرأة المضحية هي التي تقدم نفسها للآخرين وأن هذا هو النموذج الذي يجب أن نتبعه هو النموذج المثالي.

مضطربة بهذا النموذج شعرت من الغالبية العظمى من النساء وخاصة الأمهات بالتقصير والإنكار حول أدائهم على الوجه الصحيح أو خالتهم شئ أخطئ. أشارت إلى أنه رغم أن المرأة تعمل أو لم تعمل لن تصل إلى المعايير التي وضعها المجتمع لها والدور المتوقع منها. وتهتم بتعريف النجاح بالنسبة للمرأة نفس وأهم المعادلة المعقدة والصعبة. ناجحة المحققة ذاتها أمًا متفانية، مربية فاضلة وزوجة صالحة كل هذا مطلوب منك.

لكي تحل هذه المعادلة وتحقيقها يجب أن تكوني سوبر جوبير وومان بايونك وومان حقيقية. لأذهبي أنك إنسانة والإنسان له قدرات وهذه القدرات لها حدود. إذا حاولتي الوصول إلى الكمال في كل شيء للأسف ستصلين مرحلة الاحتراق النفسي ولن تتمكني من النجاح في أي من مجالات الحياة لذلك اعتني بنفسك أولًا قبل أن تصلي إلى مرحلة الاحتراق النفس





