الإعلامي إبراهيم فايق يشكر "سفن دوجز" ويطالب المستشار تركي آل الشيخ بتقديم الدعم الفني للمشاريع السينمائية

الإعلامي إبراهيم فايق أثنى على فيلم "سفن دوجز"، مؤكدًا أنه يمثل نقلة كبيرة في صناعة السينما المصرية والعربية، لما يحتويه من تقنيات تصوير متطورة ومستوى بصري غير مسبوق. كما أشاد بأداء نجوم الفيلم، وعلى رأسهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، مؤكدًا أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم، ما يضيف له ثقلًا فنيًا واضحًا.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة "إكس" إن الفيلم يقدم تجربة مختلفة تمامًا من حيث جودة التصوير، واستخدام الكاميرات في مشاهد الأكشن، إضافة إلى دقة الكادرات وزوايا التصوير التي وصفها بأنها مدروسة بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن مشاهد المطاردات، وعلى رأسها مشهد الهليكوبتر، تعد من أبرز اللقطات التي ستلفت انتباه المشاهدين. وأضاف أن العمل يتميز أيضًا بجرافيك احترافي في الانتقال بين الدول، مع إيقاع سريع يجعل المشاهد في حالة من التشويق المستمر طوال مدة العرض.

وأثنى على أداء نجوم الفيلم، وعلى رأسهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، مؤكدًا أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم، ما يضيف له ثقلًا فنيًا واضحًا. واختتم إبراهيم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن الفيلم يمثل خطوة مهمة قد تفتح آفاقًا جديدة للسينما المصرية والعربية عالميًا، خاصة مع عرضه مترجمًا باللغة الإنجليزية في عدد من الدول، موجهًا التهنئة لصناع العمل وللمستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الفنية ودعمه للمشروع





