الإنفاق العسكري العالمي يبلغ 2.887 تريليون دولار في 2025 وأمريكا تتصدر

بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2.887 تريليون دولار خلال 2025 وفق معهد ستوكهولم الدولي، مع تصدر الولايات المتحدة القائمة بميزانية 954 مليار دولار.

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول عالميا في الإنفاق العسكري خلال عام 2025، بإجمالي بلغ 954 مليار دولار. وتلتها الصين و روسيا ، فيما جاءت الهند في المركز الخامس واليابان في المرتبة العاشرة.

ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التحديات الأمنية في مناطق متعددة من العالم، إلى جانب تغير طبيعة الحروب التي امتدت إلى الطائرات المسيرة والتكنولوجيا المتقدمة، وظهور مجالات جديدة للصراع تشمل الحرب التكنولوجية والبيولوجية.

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الإنفاق العسكري العالمي يسجل مستوى قياسيا في 2025

سجل الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيا بلغ 2.887 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 2.9% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2024. ويمثل هذا الارتفاع العام الحادي عشر على التوالي.

واستحوذت الدول الخمس الأولى في القائمة على نحو 58% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وهو ما يعكس التفاوت الكبير في حجم الميزانيات الدفاعية بين دول العالم. ودفعت هذه التطورات العديد من الدول إلى زيادة استثماراتها في التسليح وتطوير قدراتها الدفاعية.

مواقف الدول الكبرى ودوافع ارتفاع إنفاقها العسكري

احتلت الولايات المتحدة المركز الأول رغم تراجع إنفاقها بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2024، إذ بلغت حصتها نحو 33% من الإنفاق العالمي. وبحسب المعهد، جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض كبير في التمويل الإضافي المخصص للمساعدات العسكرية الخارجية.

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في المقابل، استمرت واشنطن في ضخ استثمارات لتحديث ترسانتها النووية وتطوير الأسلحة التقليدية المتقدمة، ومن بينها الغواصات من فئتي كولومبيا وفيرجينيا. ويرتبط الإنفاق الأمريكي بالحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في نصف الكرة الغربي، وردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاءت الصين في المركز الثاني بإنفاق عسكري بلغ نحو 336 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق. ويواصل جيش التحرير الشعبي الصيني زيادة ميزانيته العسكرية للعام الحادي والثلاثين على التوالي، ضمن خطة مستمرة لتحديث القوات المسلحة وتعزيز قدراتها القتالية.

وتركز بكين استثماراتها على تطوير الطائرات المقاتلة المتقدمة والطيران الاستراتيجي وغيرها من الإمكانات العسكرية الحديثة. ويمثل الإنفاق الصيني وحده نحو 12% من إجمالي الإنفاق العسكري على مستوى العالم.

احتلت روسيا المركز الثالث بإنفاق عسكري قدره 190 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 5.9% مقارنة بعام 2024. ووصلت ميزانيتها العسكرية إلى ما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الأعباء المرتبطة باستمرار الحرب في أوكرانيا.

وأشار معهد ستوكهولم إلى أن روسيا اتجهت بصورة متزايدة إلى شراء كميات أكبر من المعدات الأقل تكلفة، ومن بينها الطائرات المسيّرة التي أصبحت إحدى الأدوات الهجومية الرئيسية في الحرب. كما ساهمت العقوبات الدولية المفروضة على موسكو في تعقيد حصولها على المكونات التكنولوجية المتطورة، وزادت بعض تكاليف عمليات الشراء العسكري.

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ألمانيا والهند تسجلان قفزات في الإنفاق الدفاعي

جاءت ألمانيا في المركز الرابع عالميا لتصبح أكبر دولة أوروبية من حيث الإنفاق العسكري خلال عام 2025، بميزانية دفاعية بلغت 114 مليار دولار، بزيادة كبيرة نسبتها 24% مقارنة بالعام السابق.

ويمثل عام 2025 السنة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها ألمانيا نموا مزدوج الرقم في إنفاقها العسكري. وارتفعت الميزانية الدفاعية الألمانية إلى ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة حاجز 2% للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويرتبط هذا التوسع بتغير المشهد الأمني الأوروبي، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب حالة عدم اليقين المتعلقة بالتزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو). وضعت برلين خطة لزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

احتلت الهند المركز الخامس عالميا بإنفاق عسكري بلغ 92.1 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا الارتفاع في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، خاصة بعد المواجهة العسكرية القصيرة مع باكستان في مايو 2025، والتي شهدت استخدام الطائرات المقاتلة والمسيّرة والصواريخ.

المملكة المتحدة واليابان ضمن أبرز المنفقين

جاءت المملكة المتحدة في المركز السادس عالميا بإجمالي إنفاق عسكري بلغ 89 مليار دولار خلال عام 2025، رغم تسجيل تراجع بنسبة 2% مقارنة بعام 2024. ومع ذلك، يبقى الإنفاق البريطاني أعلى بنسبة 32% من مستوياته المسجلة عام 2016.

وبلغت نسبة الإنفاق العسكري البريطاني نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف الحكومة البريطانية رفع هذه النسبة. وتأتي اليابان في المرتبة العاشرة ضمن القائمة، وفق بيانات المعهد نفسه.