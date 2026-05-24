الإقبال على صكوك الأضاحي يعكس الثقة في وزارة الأوقاف

أكد أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، أن الإقبال المتزايد من المواطنين على صكوك الأضاحي ؛ يعكس حجم الثقة التي يضعها المصريون في وزارة الأوقاف ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع بكل شفافية وتنظيم.

أوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة تلقت شكاوى بسبب الضغط الكبير على خطوط الاتصال من المواطنين الراغبين في المشاركة بمشروع صكوك الأضاحي، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا ومبشرًا.

وأشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحي يُنفذ بشكل موسمي خلال عيد الأضحى، فيما تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ مشروع «صكوك الإطعام» على مدار العام، موضحًا أن قيمة الصك تبلغ 400 جنيه. توزيع صكوك الأضاحي وأضاف أن وزارة الأوقاف لا تتولى عملية التوزيع بنفسها حتى لا ينشغل الأئمة عن دورهم الدعوي، لذلك يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تمتلك قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

وشدد أسامة رسلان على أن إجبار الأئمة على تحقيق أعداد محددة من صكوك الأضاحي أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب لا يرضي الله ولا رسوله ولا وزير الأوقاف، واصفًا ذلك بأنه نوع من القهر الوظيفي الذي لا يمكن القبول به





