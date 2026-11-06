الإفتاء توضح سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في الصلاة الإبراهيمية

توضح دار الإفتاء المصرية سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في الصلاة الإبراهيمية، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع أفضلية النبي محمد.

أوضحت دار الإفتاء المصرية ، في فتوى صادرة يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026، سبب تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذكر في الصلاة الإبراهيمية التي يرددها المسلمون في التشهد الأخير من الصلاة، دون سائر الأنبياء والمرسلين. وجاءت الفتوى للدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، وأكدت أن هذا التخصيص لا يقلل من المكانة التي يحظى بها جميع أنبياء الله.

وبيّنت الفتوى أن تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر يحمل عددًا من الحكم والمعاني التي أوردها العلماء في مؤلفاتهم. وشددت دار الإفتاء على أن هذه الحكم لا تتعارض مع كون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق على الإطلاق.

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حكم تخصيص سيدنا إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية

تبيّن دار الإفتاء المصرية أن من أبرز الحكم وراء هذا التخصيص أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. كما أنه سمّى الأمة المحمدية مسلمين قبل ظهورها، وهو ما يجعل ذكره في الصلاة من باب مقابلة الإحسان بالإحسان.

وأضافت الفتوى أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يُعد استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، استنادًا إلى دعائه الوارد في القرآن الكريم في سورة البقرة، الذي طلب فيه أن يبعث الله في الأمة رسولًا منها يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

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ومن الحكم الأخرى التي ذكرتها الفتوى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقب بناء الكعبة المشرفة. كما أوردت الفتوى أنه سلّم على أمة محمد ليلة المعراج دون سائر الأنبياء، وفق ما نقله بعض أهل العلم في بيان الحكمة من تخصيصه بالذكر.

وجه الخلة والتشبيه في الصلاة على النبي

ترى دار الإفتاء أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن طلب أن يتخذه الله خليلًا، كما اتخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام خليلًا. واستشهدت الفتوى بما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم خليل الرحمن.

وحول التساؤل بشأن التشبيه في الصلاة الإبراهيمية، أكدت دار الإفتاء أن طلب الصلاة على النبي محمد كما صُلي على إبراهيم لا يتعارض مطلقًا مع أفضليته على الخلق. وأوضحت أن العلماء ذكروا عدة أوجه لفهم هذا التشبيه، منها أنه قد يكون تشبيهًا لأصل الصلاة بأصل الصلاة، لا للمكانة أو القدر.

كما قيل إن التشبيه يتعلق بالدعاء بطلب مزيد من الفضل والكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالمساواة في المنزلة. وبذلك يصبح المعنى المقصود طلب الزيادة من الفضل، لا تسوية النبي محمد بغيره من الأنبياء.

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مصدر الصيغة وحديث كعب بن عجرة

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الصلاة الإبراهيمية من الصيغ التي علّمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه عن كيفية الصلاة عليه. وتستند الفتوى في ذلك إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين.

وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا النص أصبحت الصيغة جزءًا من الذكر الذي يردده المسلمون في الصلاة.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر يرتبط بما له من فضائل ومواقف ودعوات للأمة المحمدية، وفق ما أورده العلماء. ودون أن ينتقص ذلك من مكانة أي نبي أو رسول، أو من المنزلة الرفيعة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.