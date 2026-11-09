الإمارات تحقق رقماً قياسياً في التجارة غير النفطية بـ 2.945 تريليون درهم

تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز 2.945 تريليون درهم خلال 9 أشهر من 2026، مع نمو الصادرات بنسبة 21.6%. تفاصيل الإنجاز الاستثنائي.

أعلنت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية رقماً تاريخياً جديداً، حيث بلغت قيمتها 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويأتي هذا الإنجاز الضخم مدعوماً بنمو إجمالي قدره 10.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما يجعلها تقترب للمرة الأولى من عتبة الـ3 تريليونات درهم.

تفاصيل الأرقام القياسية للصادرات والواردات

كشفت البيانات الرسمية عن أن الصادرات غير النفطية حققت نمواً قوياً بلغ 21.6 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 706 مليارات درهم. وفي المقابل، سجلت الواردات مستوى قياسياً بلغ 1.661 تريليون درهم، بنسبة نمو 11.5 بالمئة، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 578 مليار درهم. وقد استمرت الصادرات في تجاوز حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد لشهر سبتمبر 2026 لأول مرة في تاريخها.

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قوة النمو على مدى سنوات متعددة

يعكس هذا الأداء تصاعدياً مستمراً، إذ ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 37.2 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 55.2 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه المجموع 1.9 تريليون درهم. وكانت الدولة قد سجلت في الفترة نفسها من عام 2019 قيمة لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم، مما يبرز وتيرة التوسع السريع التي تسير عليها الاقتصادات غير النفطية.

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موقف وزير التجارة الخارجية الرسمي

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن هذا المستوى من الأداء يعكس الزخم المتواصل والمكانة العالمية التي ترسخها الإمارات كمركز محوري. وأشار إلى أن النمو مع أكبر عشرة شركاء تجاريين وصل إلى 31.6 بالمئة، بينما بلغ نمو التجارة مع بقية دول العالم 11.9 بالمئة، مما يدل على اتساع وتنوع الشبكة الجغرافية للشراكات التجارية للدولة.

أداء الأرباع وتأثير الاتفاقيات الاقتصادية

سجل الربع الثالث من عام 2026 قيمة 1.025 تريليون درهم بنمو سنوي 7.1 بالمئة، لتصبح صادراتها 256.1 مليار درهم بنمو 19 بالمئة. وفي ظل نفاذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 23 دولة، بلغ حجم التجارة معها 510.8 مليار درهم، مما يؤكد دور هذه الآليات في خفض الحواجز التجارية وتمكين الشركات الوطنية من الوصول لأسواق جديدة ومستدامة.