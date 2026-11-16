الإفتاء المصرية تجيز إخفاء المرض للمريض والصحة تحذر من سرطان الرئة

دار الإفتاء المصرية تحدد شروط إخفاء تشخيص المرض عن المريض لضرره، بينما تحذر وزارة الصحة من سرطان الرئة وتؤكد على أهمية الكشف المبكر والعلاج المجاني.

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بإخفاء حقيقة التشخيص الطبي عن المريض، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل سرطان الرئة. يأتي هذا التوجيه في ظل التداخل المعقد بين الثوابت الدينية والأخلاقيات الطبية الحديثة، حيث تسعى الجهات الرسمية لتوفير إطار واضح يحمي حقوق المرضى ويضمن تلقيهم الرعاية المناسبة دون إضرار بهم نفسيًا أو بدنيًا.

الأحكام الشرعية لإخفاء التشخيص الطبي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل الشرعي هو مصارحة الطبيب المريض بحقيقة حالته الصحية، إلا أن هذا المبدأ يستثنى منه الحالات التي يتضرر فيها المريض جسيمًا. وبناءً عليه، يجوز للطبيب عدم الإفصاح عن التشخيص النهائي إذا تبين له من خلال خبرته السريرية وممارسته الطبية أن إخبار المريض قد يؤدي إلى تدهور خطير في وضعه النفسي أو العضوي.

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وضحت المؤسسة الدينية أن عدم الإفصاح في مثل هذه الحالات الطارئة لا يُصنف ضمن الكتمان المذموم أو الخداع المحرم، بل يدخل ضمن مفهوم التورية الجائزة شرعًا عند الضرورة، والهدف منها تحقيق المنفعة للمريض ودفع الضرر عنه وفقًا للقواعد الفقهية الراسخة التي تراعي المصالح العامة والخاصة.

شددت دار الإفتاء على ضوابط تطبيق هذا الحكم، مفيدة بأن إخفاء حقيقة المرض يجب أن يقتصر على المريض نفسه فقط، مع وجوب إطلاع ذوي القرابة أو الأشخاص المعتمدين لدى المريض، أو من تستدعي الضرورة الشرعية إبلاغهم بذلك، لضمان الحفاظ على حقوقه الدينية والدنيوية وتسهيل إجراءات الرعاية الصحية اللازمة له.

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ختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن هذا الإجراء يجب أن يتم في أضيق الحدود الممكنة التي تقتضيها الضرورة الطبية الملحة، وبأسلوب إنساني لائق يحفظ كرامة الإنسان، مع مراعاة دقيقة ألا يترتب على هذا الإخفاء أي ضرر جانبي يمسّ الآخرين أو يؤثر سلبًا على حقوقهم.

تحذيرات وزارة الصحة من سرطان الرئة

في سياق متصل بأمراض الرئة الخطيرة، حذرت وزارة الصحة من مخاطر سرطان الرئة، مشددة على أن الكشف المبكر والمتابعة الطبية المستمرة هما السبيل الأمثل للحد من مضاعفات المرض. وأكدت الوزارة أن خدمات العلاج المقدمة لهذا النوع من السرطان تتم بشكل مجاني، مما يضمن وصول الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون عوائق مالية تعيق عملية التشخيص أو العلاج.

يأتي هذا التحذير تزامنًا مع تركيز الجهود الصحية على التوعية بأهمية الفحوصات الدورية للكشف عن الأمراض في مراحلها الأولى، حيث تعتبر المراحل المتقدمة من سرطان الرئة أكثر صعوبة في العلاج وتتطلب تكاليف باهظة، بينما يظل العلاج في المراحل المبكرة أكثر فعالية وأقل كلفة، سواء في الجانب الصحي أو الاجتماعي.