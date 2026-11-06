الإمارات تحبط تهريب 200 ألف قرص كبتاغون وتضبط شبكة إجرامية في رأس الخيمة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات يحبط محاولة تهريب كميات ضخمة من الكبتاغون والكوكايين عبر رأس الخيمة بمشاركة عراقية، ويكشف عن شبكة دولية من 20 معتقلا.

نجح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات بوزارة الداخلية العراق ية والنيابة العامة الاتحادية، في إحباط محاولة تهريب كبرى للمواد المخدرة إلى الدولة. كشفت العملية الأمنية عن ضبط شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تضم 20 متهماً من جنسيات متعددة، كانوا يخططون لإدخال كميات هائلة من المخدرات لتوزيعها داخل الأسواق المحلية.

تفاصيل المضبوطات والأشخاص المشتبه بهم

شملت الحملة الأمنية الحاسمة ضبط نحو 200 ألف قرص كبتاغون، بالإضافة إلى أكثر من 30 كيلوغراماً من المواد المخدرة بأنواع مختلفة. وتضمنت القائمة المضبوطة كميات متنوعة من الكوكايين، والكريستال، والماريجوانا، والحشيش، ومادة السبايس، والتي كانت الشبكة تسعى جاهدة لإدخالها عبر إحدى المناطق الحدودية في إمارة رأس الخيمة.

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ويأتي هذا الإنجاز الأمني نتيجة جهد تعاوني مكثف بدأ بتبادل معلومات استخباراتية بين الجهات المختصة في دولة الإمارات وجمهورية العراق. هذه المعلومات كشفت النقاب عن مخطط مفصل لشبكة إجرامية متعددة الجنسيات تهدف إلى تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الدولة، مما استلزم تخطيطاً أمنياً دقيقاً لمنع وصولها إلى المواطنين.

آلية التنسيق الأمني وملاحقة الشبكة

وعلى ضوء المعلومات الاستخباراتية المتبادلة، وضع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية خطة أمنية محكمة تنفدت بدقة متناهية. أسفرت هذه الخطة عن إحباط عملية التهريب مباشرة، وضبط عدد من أفراد الشبكة متلبسين بحيازة المواد المخدرة ومحاولة تهريبها عبر الحدود.

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أما بالنسبة لبقية أعضاء الشبكة الإجرامية، فقد أُلقي القبض عليهم داخل الدولة من خلال كمائن استراتيجية نفذتها الفرق الأمنية المختصة. وشملت الاعتقالات أشخاصاً من جنسيات خليجية وعربية وأفريقية وآسيوية، مما يعكس الطابع الدولي المعقد لهذه العملية الإجرامية المنظمة.

تأثير العملية على الأمن والمجتمع

أكد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن هذه العملية وجهت ضربة قوية للشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات والاتجار بها. وشدد المتحدثون باسم الجهاز على أن أرض الإمارات لا تتحمل وجود تجار الموت، وأن كل من يحاول العبث بأمن الدولة أو تعريض سلامة مجتمعها للخطر سيجد نفسه حتماً في قبضة العدالة.

وأوضح الجهاز أن نجاح هذه العملية يعكس بشكل واضح جاهزية الأجهزة الأمنية وقدراتها المتطورة في مجالات الرصد والتحري وتعقب الشبكات الإجرامية المحترفة. كما يجسد هذا النجاح فاعلية التعاون الأمني والقضائي، ومردود تبادل المعلومات مع الشركاء الإقليميين في التصدي الفعال لجرائم المخدرات العابرة للحدود.

جدد الجهاز تأكيده على مواصلة جهوده الحثيثة في مكافحة المخدرات وملاحقة شبكات تهريبها والاتجار بها بكل حزم. ودعا أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مشدداً على أن الشراكة الفاعلة بين المجتمع والأجهزة الأمنية تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع من مخاطر المخدرات.