الإمارات تشن ضربات عسكرية على إيران: ترامب يصف وقف إطلاق النار بأنه الأضعف حاليًا

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، شنت الإمارات ضربات عسكرية على إيران، مما أدى إلى القلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن. كما طالبت طهران بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

إفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران .

إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتاوذكرت الصحيفة أن الضربات، التي لم تعترف الإمارات بها، شملت هجوما على مصفاة نفط في جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج، مضيفة أن الهجوم وقع في مطلع أبريل. و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع مما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة.

وعندما سُئل ترامب عن وضع وقف إطلاق النار، قال لصحفيين اليوم: أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة هذه الحثالة (الرد) التي أرسلوها إلينا. بل إنني لم أكمل قراءتها. وطالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني





