الإنتاج الحربي يسحب عقود 38 مقاولاً في حياة كريمة بالمنيا

وزير الإنتاج الحربي يكثف الجهود في المنيا لسحب عقود 38 مقاولاً متقاعسين لضمان إنجاز مشروعات حياة كريمة والتزامها بالجداول الزمنية المحددة.

كشفت وزارة الدولة للإنتاج الحربي عن اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لضمان تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث ارتفع عدد المقاولين الذين تم سحب الأعمال منهم إلى 38 مقاولاً، مقارنة بـ34 مقاولاً في وقت سابق، وذلك لضمان سرعة استكمال المشروعات والحفاظ على حقوق الدولة.

توجيهات الوزير لزيادة وتيرة التنفيذ بالمنيا

وجه الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتكثيف الجهود وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير أو تأخير من شأنه تعطيل دخول المشروعات الخدمة وتأخير استفادة المواطنين منها.

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وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، مشدداً على أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل مسؤولية وطنية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط، ومصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات الوزارة ولن يُسمح بأن يؤدي أي تقاعس أو معوقات إلى تأخير وصول الخدمات للمواطنين.

جولة ميدانية للتحقق من نسب الإنجاز والجودة

وفي إطار تنفيذ توجيهات الوزير، أجرى المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، زيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

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وشملت الجولة الميدانية تفقد مواقع تنفيذ المشروعات بمحافظة المنيا، ومراجعة نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه العمل، والتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمالة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.

مراجعة شاملة واتخاذ إجراءات ضد المتقاعسين

تأتي الزيارة عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير الدولة للإنتاج الحربي لمراجعة معدلات تنفيذ المشروعات، والتي شدد خلالها على ضرورة تدارك أي تأخيرات، وتكثيف العمالة بمواقع العمل، وتسخير الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز.

ووضح الوزير أن معيار الإنجاز الحقيقي لا يقتصر على نسب التنفيذ، وإنما يتمثل في الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها، مشدداً على استمرار المتابعة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن سرعة إنجاز مشروعات المبادرة التي تستهدف تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

استمرارية الجولات لضمان حقوق المواطنين

أكدت وزارة الإنتاج الحربي استمرار جهودها للانتهاء من المشروعات المسندة إليها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع مواصلة الجولات الميدانية والتقييم الدوري لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحويل مستهدفات المبادرة إلى مشروعات خدمية يستفيد منها المواطنون، والحفاظ على حقوق الدولة وعدم السماح باستمرار أي إخلال بمعدلات التنفيذ.