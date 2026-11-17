وزارة الإنتاج الحربي تنظم معرضاً لمختلف المنتجات المدنية بجامعه المنوفية في شبين الكوم حتى 24 نوفمبر، لتشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات المنزلية.

انطلقت فعاليات معرض المنتجات المدنية التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مدينة شبين الكوم ، حيث يستضيف مقر جامعة المنوفية هذا الحدث الضخم. يهدف هذا المعرض إلى إتاحة مختلف المنتجات الصناعية للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، مما يعكس توجه الوزارة نحو تنويع القدرات الإنتاجية. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة لاستغلال الفائض من الطاقات التصنيعية لخدمة القطاع المدني بشكل مباشر.

مواعيد المعرض ومشاركة الشركات التابعة

يواصل الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهاته باستمرار جهود الوزارة لتوسيع نطاق المشاركة في المعارض الجماهيرية. انطلق المعرض رسمياً في يوم 16 نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر فعالياته حتى يوم 24 نوفمبر الجاري. يهدف التنظيم الدقيق لهذه الفترة الزمنية إلى تمكين أكبر شريحة من المواطنين من زيارة المعرض والاستفادة من العروض المتنوعة.

Also read انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 24 مارس 2023 في السعودية - بوابة الأهرام

يضم المعرض عدداً كبيراً من الشركات التابعة للوزارة، كل منها تعرض أحدث منتجاتها المدنية التي تتميز بالابتكار والمتانة. تشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية، المعروفة بمصنع 27 الحربي، بعرض مجموعة متكاملة من مراوح السقف التي تلبي احتياجات المنازل والشركات. كما تستعرض شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، المسؤولة عن مصنع 63 الحربي، أنواعاً ومقاسات متنوعة من ألواح الفويل المخصصة للاستخدام المنزلي.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المعرض

تقدم شركة حلوان للصناعات الهندسية، التي تُدير مصنع 99 الحربي، مجموعة من أدوات المائدة والمطبخ المصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل). وفي حينها، تعرض شركة بنها للصناعات الإلكترونية، التابعة لمصنع 144 الحربي، تشكيلة واسعة من الشاشات وأجهزة التابلت واللمبات الليد بالإضافة إلى مياه الرياديتير. هذه المنتجات تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للوزارة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

Advertisement

كما تستعرض شركة قها للصناعات الكيماوية، التابعة لمصنع 270 الحربي، منتجاتها المتخصصة التي تخدم مختلف القطاعات. فيما يلي، تقدم شركة حلوان للأجهزة المعدنية، التابعة لمصنع 360 الحربي، عددًا من المنتجات الكهربائية المنزلية الأساسية. تشمل هذه المنتجات السخانات والبوتاجازات والتكييفات والثلاجات والغسالات، مما يجعل المعرض وجهة شاملة لكل احتياجات الأسرة المصرية.

توظيف الطاقات التصنيعية لدعم الصناعة الوطنية

يأتي تنظيم هذا المعرض تماشياً مع توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية المتاحة بشركاتها التابعة. تعتمد الوزارة على استراتيجية توظيف الفائض من الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية متنوعة، تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة للمواطنين. هذا النهج يساهم بشكل مباشر في دعم الصناعة الوطنية وتوفير بدائل محلية قوية.

تعمل وزارة الإنتاج الحربي بالتوازي مع استمرارها في أداء دورها الرئيسي لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة. يستمر الدور الأساسي في توفير الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مما يبرز قدرة الوزارة على الإدارة المتوازنة بين الاحتياجات الدفاعية والمدنية. تؤكد شركاتنا لا تعرف التوقف والعمل من أجل الوطن لا يرتبط بساعات محددة، مما يعكس الالتزام الراسخ لقطاع الإنتاج الحربي.