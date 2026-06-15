الإفتاء توضح حكم بيع السجائر داخل السوبر ماركت وذكرى رؤية الهلال

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع السجائر داخل السوبر ماركت، وما إذا كان الدخل الناتج عن بيعها فيه حرمانية. كما تترقب الأمة الإسلامية إعلان بداية العام الهجري الجديد، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، عقب غروب شمس اليوم الإثنين 15 يونيو، وعلى أساس هذه الرؤية سيتم تحديد ما إذا كان غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر محرم، أو أن الأربعاء هو غرة الشهر.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليه من طه عبد الكافي من محافظة المنيا، حول حكم بيع السجائر داخل السوبر ماركت ، وما إذا كان الدخل الناتج عن بيعها فيه حرمانية .

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الإثنين، أن الإنسان ما دام ليس في ضرورة للجوء إلى هذه التجارة أو هذا البيع؛ فالأولى له أن يتركها ويبتعد عنها، لأن السجائر ثبت ضررها على الصحة. وأشار إلى قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن كل ما يؤدي إلى تلف الصحة أو الإضرار بالإنسان؛ فإن الشرع الشريف ينهى عنه، حرصًا على مصلحة الإنسان.

وأضاف أن من استطاع أن يبتعد عن هذا الأمر فليفعل، وأن يبحث عن مصدر رزق آخر حلال طيب، بعيد عن كل ما فيه شبهة أو ضرر. وشدد على أن الابتعاد عن مثل هذه الأمور ما دام الإنسان قادرًا؛ هو الأقرب للتقوى، وأن الله يبارك في الرزق الحلال. متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضحدعاء رؤية الهلال ..

كلمات من السنة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء استقبال شهر محرم تترقب الأمة الإسلامية إعلان بداية العام الهجري الجديد، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، عقب غروب شمس اليوم الإثنين 15 يونيو، وعلى أساس هذه الرؤية سيتم تحديد ما إذا كان غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر محرم، أو أن الأربعاء هو غرة الشهر





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