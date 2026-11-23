وزارة الإنتاج الحربي تنظم محاضرة توعوية حول سياسات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية برعاية صلاح سليمان جمبلاط لتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية.

أقام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ، بمدينة السلام، محاضرة توعوية متخصصة تناولت سياسات حماية المنافسة الحرة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وقد حضر هذا الحدث عدد من القيادات والعاملين المتخصصين في القطاع، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والتي تؤكد على ضرورة الارتقاء بالوعي المعرفي والتشريعي لدى العاملين.

أهداف المحاضرة والتعاون المؤسسي

تأتي هذه المبادرة التجسيد العملي للتعاون المثمر بين وزارة الإنتاج الحربي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأحكام قانون حماية المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي داخل الجهات الحكومية. يسعى هذا الجهد لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وبيئة الاستثمار، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال المحاضرة على حرص الوزارة البالغ على تنفيذ التوجيهات الرئاسية. يتم ذلك من خلال التكامل مع مختلف الجهات بالدولة لخلق سوق أكثر تنافسية، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة. كما تهدف الوزارة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال هذا النهج التعاوني الشامل.

استراتيجية المنافسة وحوكمة المشتريات

تناول المتحدثون من ممثلي جهاز حماية المنافسة مفاهيم المنافسة وفوائدها، والتعريف باختصاصات ودور الجهاز في تطبيق السياسات والأطر القانونية المنظمة. شملت المحاضرة عرض استراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، وطرق التوافق الفعالة معها، وإجراء تقييم للأدوات التنظيمية لضمان تكافؤ الفرص.

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استعرض المحاضرون مختلف صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة والسوق والمستهلك. تضمن ذلك مناقشة الاتفاقات الأفقية والرأسية، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وأدوات وآليات مكافحتها. كما طرحت جلسة عمل كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسين ضد الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.

شملت التوعية أيضاً تعريف المختصين بإجراء التعاقدات الحكومية في الوزارة بكيفية اكتشاف التواطؤ في المناقصات والمزايدات. تم توضيح العلامات التحذيرية لاكتشاف هذه الممارسات وسبل الحد منها، وكيفية إخطار الجهاز بها. تُعد هذه الجرائم من أخطر جرائم المنافسة لأنها تضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، وتمنع الحصول على السلع بأفضل سعر.

تأثيرات اقتصادية وآفاق مستقبلية

أعرب المحاضرون عن تقديرهم للتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي. أشاروا إلى أن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من عام 2026 إلى عام 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي المؤسسي بمبادئها لدى مختلف الجهات الحكومية.

تم استعراض عدد من المحاور الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اعتمدتها الدولة المصرية بنهاية عام 2022. تُعد هذه الوثيقة إطاراً استراتيجياً يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، من خلال التوسع في تمكين القطاع الخاص، وتطبيق معايير حوكمة الأصول وفق أفضل الممارسات الدولية.

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أضاف وزير الدولة أن تنظيم المحاضرة يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى صقل مهارات ومعارف العنصر البشري. يعتبر هذا العنصر ركيزة أساسية للعملية الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الالتزام المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة. هذا يسعى لمواكبة متطلبات التطوير والتحديث ورفعة مستويات الأداء.