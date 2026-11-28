دولة الإمارات تحقق إنجازاً طبياً بجلب دواء راسونك لسرطان البنكرياس المتقدم في أبوظبي، محسنة فرص البقاء للمرضى عبر الطب الدقيق والجيني.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً طبياً متقدماً من خلال تقديم دواء راسونك (داراكسونراسيب) لأول مرة في البلاد، وذلك بهدف علاج سرطان البنكرياس المتقدم. جاء هذا الإجراء في معهد برجيل للأورام الواقع ضمن مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، وذلك تحت الإشراف المباشر من دائرة الصحة بأبوظبي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز خيارات الرعاية الصحية القائمة على الطب الدقيق والفحوصات الجينية، مما يوسع الآفاق العلاجية المتاحة للمرضى الذين يواجهون أنواعاً شديدة الصعوبة من الأورام. وقد تم منح الجرعة الأولى لمريضة إماراتية تبلغ من العمر 61 عاماً، والتي كانت قد شخصت بسرطان البنكرياس المتقدم.

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التفاصيل السريرية وحالة المريضة الإماراتية

كانت المريضة الإماراتية البالغة من العمر 61 عاماً قد عولجت سابقاً بعلاجات كيميائية متعددة، إلا أن المرض استمر في التطور والنمو despite هذه التدخلات الطبية. وقد أظهرت الحالة ضرورة البحث عن بديل علاجي أكثر فعالية واستهدافاً للآليات الجينية المسببة للورم.

قام الفريق الطبي في معهد برجيل للأورام بإجراء فحوصات جينية متقدمة ودقيقة على الورم، والتي كشفت عن وجود تغيرات جينية محددة مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية وتكاثرها. ساعدت هذه النتائج الجينية الدقيقة الأطباء على تحديد الخيار العلاجي الأنسب والأكثر فعالية لحالة المريضة بالتحديد.

بدأت المريضة في تلقي دواء راسونك كجزء من خطة علاجية طويلة الأمد تمتد لأشهر متعددة. تشهد حالتها الصحية تحسناً ملحوظاً منذ بدء العلاج، فيما يستمر الفريق الطبي في متابعتها بانتظام لتقييم الاستجابة للعلاج ومراقبة أي آثار جانبية محتملة قد تظهر.

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آلية عمل الدواء والموافقات التنظيمية

حصد دواء راسونك الموافقة الرسمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أغسطس 2026، ليصبح متاحاً لعلاج البالغين المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم. يشترط للموافقة على استخدام الدواء أن يكون المرضى قد سبق لهم تلقي علاج جهازي واحد على الأقل ولم يكتفِ بالعلاج التقليدي.

يعمل الدواء على تثبيط بروتينات معينة تؤدي دوراً أساسياً في إرسال الإشارات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية وانقسامها. يهدف هذا الآلية إلى تعطيل العمليات البيولوجية التي تدعم نمو الورم وانتشاره، مما يميزه عن العلاجات التقليدية.

على عكس العلاج الكيميائي التقليدي الذي يؤثر بشكل واسع في الخلايا سريعة الانقسام في الجسم، يستهدف راسونك آليات محددة ومرتبطة مباشرة ببيولوجيا الخلايا السرطانية. هذا الاستهداف الدقيق يسهم في تقليل الأضرار للخلايا السليمة مع الحفاظ على الفعالية العلاجية.

النتائج السريرية ودراسة المرحلة الثالثة

استندت موافقة الإدارة الأمريكية على نتائج تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، التي شملت مشاركة 500 مريض مصاب بسرطان البنكرياس النقيلي. تطور المرض لدى هؤلاء المرضى بعد تلقيهم علاجات سابقة، مما جعلهم مجموعة مثالية لاختبار فعالية الدواء الجديد.

أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية أن متوسط البقاء على قيد الحياة بلغ 13.2 شهراً لدى المرضى الذين تلقوا دواء راسونك. في المقابل، بلغ متوسط البقاء لدى المرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي القياسي 6.7 شهراً، مما يعكس تحسناً كبيراً في معدل الاستجابة.

كما سجلت الدراسة معدل استجابة للورم بلغ 30% لدى المرضى الذين استخدموا الدواء الجديد، مقارنة بـ 11% فقط لدى المجموعة التي تلقت العلاج الكيميائي. بلغ متوسط الفترة التي عاشها المرضى دون تقدم للمرض 7.2 شهراً مع الدواء، مقابل 3.6 شهراً مع العلاج التقليدي.

طريقة الاستخدام والآثار الجانبية المتوقعة

يؤخذ دواء راسونك على شكل أقراص عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، مما يوفر راحة كبيرة للمرضى ويتجنب الحاجة المزعجة لتلقي العلاج عبر الوريد في المراكز الطبية. هذا الشكل الدوائي يسهل عملية الالتزام بالعلاج ويحسن جودة الحياة للمريض.

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تتضمن الآثار الجانبية المحتملة التي يجب مراقبتها الطفح الجلدي والإسهال والتهاب الفم والغثيان والتعب العام والقيء. لذلك، يحرص الفريق الطبي في أبوظبي على المتابعة المنتظمة لتشخيص أي من هذه الأعراض ومعالجتها مبكراً لضمان استمرارية العلاج.

تشير هذه النتائج السريرية إلى أهمية الدواء بوصفه خياراً علاجياً جديداً ومهماً للمرضى المؤهلين، خاصةً أولئك الذين لم تحقق العلاجات الكيميائية السابقة النتائج المرجوة لهم. تختلف الاستجابة للعلاج من مريض لآخر وفقاً لطبيعة الورم والحالة الصحية العامة لكل فرد.

التزام أبوظبي والرؤية الطبية المستقبلية

أكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، أن تقديم هذا الدواء لأول مرة في الدولة يمثل خطوة استراتيجية في تطوير خيارات علاج سرطان البنكرياس. أوضح أن هذا النوع من السرطان يُعد من أكثر الأنواع صعوبة وشراسة في العلاج، خصوصاً في مراحله المتقدمة.

أضاف البروفيسور الشامسي أن التطورات العلمية الحديثة تتيح آفاقاً جديدة من خلال أدوية تستهدف الآليات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية بدقة متناهية. النتائج السريرية المشجعة تمثل تقدماً مهماً للمرضى الذين لم تستفد علاجاتهم السابقة بشكل كافٍ.

ووضح أن تقديم هذا الدواء يعكس التزاماً قوياً من قبل معهد برجيل للأورام والقطاع الصحي في دولة الإمارات بتوفير أحدث الخيارات العلاجية المتاحة عالمياً للمرضى داخل البلاد. وهذا يتماشى مع الجهود الطبية المبذولة لتوسيع استخدام الفحوصات الجينية المتقدمة.

تسمح هذه الفحوصات الجينية بالتعرف على التغيرات المسؤولة عن نمو السرطان واختيار الأدوية المستهدفة بدقة. هذا النهج يعزز فرص الاستفادة من العلاجات المبتكرة ويسهم في تقديم رعاية تراعي طبيعة المرض واحتياجات كل مريض بشكل فردي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود أبوظبي المستمرة لتعزيز خدمات علاج السرطان المتقدمة، وتوفير خيارات علاجية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى. يسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية المتخصصة ودعم السياحة العلاجية.