نادي الإفريقي التونسي يعلن عدم تلقيه أي إخطار رسمي حول توزيع تذاكر مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وينفي مسؤوليته عن القرار.

أصدر نادي الإفريقي التونسي بياناً رسمياً يوضح فيه موقفه بدقة فيما يتعلق بالأزمة التي أثيرت حول تذاكر المباراة القادمة أمام النادي المصري الزمالك. يأتي هذا الإعلان في ظل حالة الجدل الكبيرة التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرياضي بشأن عدد التذاكر المخصصة للجماهير التونسية وآلية بيعها.

تفاصيل موقف الإفريقي من توزيع التذاكر

أكد النادي التونسي أنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي أو معلومات محددة من الجهات المختصة بشأن الحصة المخصصة لأنصاره من تذاكر المباراة المقررة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ووضح البيان أن عدم وجود ترتيبات معلنة أو اتفاقات رسمية حتى اللحظة الحالية يعني أن النادي ليس طرفاً في القرارات المتخذة بخصوص تحديد الكميات أو آليات الطرح.

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نفي المسؤولية الإدارية والتنظيمية

شدد نادي الإفريقي على أنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو إدارية بشأن الإجراءات التنظيمية الخاصة بتذاكر اللقاء، نظراً لأنه الفريق الضيف في هذه المواجهة. وبيّن أن مسؤولية تنظيم عملية بيع التذاكر وتحديد الإجراءات الخاصة بها تقع بالكامل على عاتق النادي صاحب الأرض والجهة المنظمة للمباراة، مما يجعل هذه الترتيبات خارج اختصاصاته الإدارية.

تحذير من الأخبار المتداولة غير الرسمية

وأوضح النادي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حصة الجماهير التونسية لا يعبر بأي حال عن موقف رسمي صادر عن إدارة النادي. وطالب الإفريقي جماهيره بضرورة تحري الدقة الشديدة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة حول هذا الملف، مشدداً على أهمية انتظار البيانات الرسمية التي ستوضح التفاصيل النهائية المتعلقة بحضور أنصار الفريق.

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ترقب الجماهير لبداية الدور المجموعات

يأتي هذا البيان في ظل ترقب كبير من جماهير الفريقين للمواجهة المرتقبة، والتي تمثل بداية مشوار الناديين في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويتركز الاهتمام الجماهيري بشكل خاص على أنصار الفريق التونسي الراغبين في مساندة فريقهم خلال المواجهة القارية، وسط رغبة مشتركة للتأكد من الإجراءات النهائية لضمان حضور آمن ومنظم.

الإطار الزمني للمباراة والتعليق

من الجدير بالذكر أن المباراة ستقام ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، مما يعطيها أهمية خاصة لكلا الفريقين في السعي لتحقيق الانطلاقة الصحيحة. وتواصل إدارة الإفريقي مراقبة التطورات الرسمية من المنظمة للبطولة وأي من النوادي المضيفة لضمان تقديم الدعم الكامل للجمهور عند صدور القرارات النهائية، مع التأكيد على أن الشائعات الحالية غير مدعومة بأي واقع مؤسسي.