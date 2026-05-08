الإمارات تتعامل مع هجمات إيرانية وتشكل لجنة لتوثيق الجرائم الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعامل أنظمة الدفاع الجوي مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في حين أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناتجة عنها. وفي الوقت نفسه، عاد الرئيس السيسي إلى مصر بعد زيارتين ناجحتين للإمارات وعمان، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة.

أعلنت وزارة الدفاع الإمارات ية عن تعامل أنظمة الدفاع الجوي مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران ، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المعادية.

جاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، حيث أكدت السلطات الإماراتية أن هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي للدولة، وأن القوات المسلحة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الوطنية. وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون عسكريون أن هذه الهجمات تأتي في إطار محاولة لإثارة الفوضى والاستقرار في المنطقة، مشددين على أن الإمارات ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية مواطنيها ومقيميها.

من جانب آخر، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارتين ناجحتين للإمارات وعمان، حيث تم خلالهما بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة. وأشار عضو مجلس الشيوخ المصري إلى أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تمثل رسالة واضحة عن الوحدة والتضامن بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. كما أكد أن هذه الزيارة تأتي في توقيت استثنائي، حيث تعكس الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والإمارات، وتؤكد التنسيق العميق بين البلدين لحماية أمن الخليج ومصر.

وفي سياق متصل، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناتجة عنها. ونص القرار على أن تتولى اللجنة، برئاسة النائب العام للدولة، توثيق الهجمات الإيرانية وما خلّفته من أضرار بشرية ومادية واقتصادية طالت المواطنين والمقيمين والزوار. كما تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، مع منحها صلاحية الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة لضمان دقة التوثيق وموثوقيته.

وأكد القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات المرتبطة بالهجمات، بما يضمن سلامة البيانات وإمكانية الاستفادة منها قانونياً على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير القانونية الدولية، وإعداد تقارير تفصيلية يمكن استخدامها في المحاكم والمجالس الدولية لملاحقة المسؤلين عن هذه الجرائم.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال أحد الخبراء الأمنيين إن هذه الخطوات تمثل رسالة واضحة إلى إيران بأن الإمارات لن تتسامح مع أي اعتداءات على أراضيها، وأنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق الإنسان والمواطنين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية من قبل بعض القوى الإقليمية. كما أشارت إلى أن هذه الخطوات تمثل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الإمارات ملتزمة بحماية حقوق الإنسان، وأنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية





