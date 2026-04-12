الإفتاء المصرية تنفي تحريم الاحتفال بشم النسيم وتؤكد إباحته شرعًا

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة فتوى منسوبة إليها تحرم الاحتفال بشم النسيم، مؤكدة على إباحته شرعًا واعتباره مناسبة اجتماعية مصرية أصيلة تعزز الوحدة الوطنية.

أجابت دار الإفتاء ال مصر ية على استفسار رسمي ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، يطلب التحقق من صحة فتوى منسوبة إليها برقم 10/311، تدعي تحريم الاحتفال ب شم النسيم ، وتوضيح موقف الدار من هذه الفتوى ومدى صحتها. وردت الدار مؤكدةً على عدم وجود مثل هذه الفتوى ضمن فتاواها المنشورة منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن جميع فتاواها المتعلقة ب شم النسيم تجيز الاحتفال والمشاركة فيه شرعًا، سواءً ال فتاوى الصادرة في عهد المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، أو في عهد الدكتور علي جمعة، أو الفتوى الصادرة في عام 2017.

تؤكد دار الإفتاء أن الاحتفال بشم النسيم هو عادة مصرية واجتماعية، لا تتضمن طقوسًا مخالفة للشريعة الإسلامية، ولا ترتبط بأي معتقد يتعارض مع الثوابت الإسلامية. بل هو احتفال بدخول فصل الربيع، يقوم فيه المصريون بالترويح عن النفس، وصلة الأرحام، وزيارة المتنزهات، وممارسة بعض العادات المصرية التقليدية كتلويين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا، منها ما حث عليه الشرع الشريف ورتب عليه الثواب الجزيل، كصلة الأرحام، ومنها ما هو من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها، كالتمتع بالطيبات والتوسعة على العيال والاستعانة بالاستجمام. \تاريخيًا، يؤكد دار الإفتاء على أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص، والي مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كان يخطب في المصريين في بداية الربيع، ويحثهم على الخروج للاحتفال به، كما ورد في كتب التاريخ. الأصل في شم النسيم هو الاحتفال بدخول الربيع، وهو تقليد إنساني اجتماعي لا يقتصر على دين أو معتقد معين. فقد احتفلت به الحضارات القديمة بأسماء مختلفة، مثل عيد شموس عند قدماء المصريين، وعيد ذبح الخروف عند البابليين والآشوريين، وعيد الفصح عند اليهود، وعيد القمر عند الرومان، وعيد إستر عند الجرمان. ويوضح دار الإفتاء أن المسلمين لم يسعوا إلى مخالفة عادات وتقاليد الشعوب التي دخلها الإسلام، ما دامت لا تتعارض مع الشريعة، بل سعوا إلى التعايش والاندماج مع الحفاظ على الهوية الدينية. \تعتبر دار الإفتاء أن الاحتفال بشم النسيم يعكس روح الوحدة الوطنية، حيث يتزامن غالبًا مع انتهاء صوم المسيحيين، مما يرسخ معنى المشاركة الوطنية وتعزيز الروابط الاجتماعية. وتؤكد الدار أن هذا الاحتفال لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية وقيمها النبيلة. وترفض دار الإفتاء الادعاءات التي تربط شم النسيم بمعتقدات أو طقوس تخالف الإسلام، مؤكدةً على أنه احتفال وطني يعزز الانتماء الوطني ويسعى لنشر الفرحة بين جميع أفراد المجتمع. وتوضح أن السلوكيات المحرمة التي قد تحدث في هذه المناسبة أو غيرها، هي نتيجة لتجاوز الحدود الشرعية أو الخروج عن الآداب العامة، ولا علاقة لها بالاحتفال في حد ذاته. وتختتم الدار فتواها بالتأكيد على أن شم النسيم هو مناسبة اجتماعية إيجابية تعبر عن التنوع والوحدة في المجتمع المصري





دار الإفتاء شم النسيم الاحتفال تحريم إباحة فتاوى مصر المجتمع

