الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن القوة القاهرة وتعلّق جزءًا من الإمدادات بعد هجوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، عن تفعيل بند القوة القاهرة وتعليق جزء من إمداداتها مؤقتًا بعد تعرض أحد مصانعها لأضرار نتيجة هجوم. يتوقع أن يستغرق إصلاح المصنع وإعادة الإنتاج بالكامل ما يصل إلى 12 شهرًا.

أفادت وكالة بلومبرج بأن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ( EGA )، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط ، قد أعلنت حالة القوة القاهرة وعَلّقت مؤقتًا جزءًا من إمدادات ها. جاء هذا القرار في أعقاب تعطل أحد مصاهر الألمنيوم التابعة للشركة، بعد تعرض المنشأة لأضرار نتيجة هجوم إيراني في أوائل شهر أبريل الجاري.

يشير التقرير إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن استعادة الإنتاج الأولي للألمنيوم بالكامل قد تستغرق مدة تصل إلى 12 شهرًا، وذلك نظرًا للحاجة إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل خلايا الاختزال بشكل تدريجي. بينما من المتوقع أن تستأنف مصفاة الألومينا ومصنع إعادة التدوير بعض العمليات في وقت أقرب، وذلك يعتمد على تقييم الأضرار بشكل دقيق. هذا التوقف المفاجئ في الإنتاج يمثل تحديًا كبيرًا لشركة EGA، وله تداعيات محتملة على سوق الألمنيوم العالمي. \تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات الرائدة في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم، وتساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على هذا المعدن الحيوي. وتوفر الشركة كميات كبيرة من الألمنيوم لمختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والبناء والتغليف. إن تعليق جزء من الإمدادات يؤثر بشكل مباشر على هذه الصناعات، ويهدد بتعطيل سلاسل التوريد ورفع أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية. وقد أدت الأضرار التي لحقت بالمصهر إلى فقدان الطاقة الكهربائية، مما تسبب في إغلاق غير منضبط لوحدات الصهر وتصلب المعدن داخل الغرف، مما أدى إلى أضرار جسيمة في معدات الإنتاج. الشركة تعمل حاليًا على تقييم الأضرار بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع بأسرع ما يمكن، مع الحفاظ على معايير السلامة والأمان. \تُبذل جهود حثيثة من قبل إدارة الشركة والفرق الهندسية والفنية المتخصصة للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، والحد من تأثيره على الإنتاج والإمدادات. يتم التركيز على إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الخلايا تدريجيًا، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشغيلية الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تجري الشركة مباحثات مكثفة مع الشركاء والعملاء لضمان استمرارية الإمدادات والوفاء بالالتزامات التعاقدية قدر الإمكان. يُنظر إلى هذا الحادث على أنه اختبار لقدرة الشركة على التعامل مع الأزمات، والتغلب على التحديات غير المتوقعة. يُظهر هذا الموقف أهمية الاستثمار في البنية التحتية القوية، وتوفير خطط الاستمرارية، لضمان استقرار الإنتاج وتلبية متطلبات السوق. يعكس هذا الحدث أيضًا أهمية الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأصول والعمال من أي مخاطر محتملة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

