الإمارات تؤكد التزامها بالحوار والدوبلوماسية وترحب باتفاقية التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

تُعيد وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن الإقليمي، وتُبرز دعمها للاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران وضرورة توحيد التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب والخطاب الكراهية.

أكدت وزارة الخارجية الإمارات ية في بيان رسمي أن تعزيز الحوار و الدبلوماسية والالتزام الصارم بالقانون الدولي يشكلان العمود الفقري لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن الإمارات تسعى من خلال محاور الشراكة الاستراتيجية مع الدول الشقيقة أن تدعم الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدوانية وتعزيز سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وشددت على ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، لا سيما في مضيق هرمز، كي تسهم هذه الإجراءات في تحسين الأجواء الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. في هذا السياق، أبدى وزير الخارجية الإماراتي ترحيبه بالاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لوقف الأعمال العدائية في المنطقة.

وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأمريكي آنذاك، إلى جانب مساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى هذا التفاهم. ودعمت الوزارة دعوة جميع الأطراف إلى المضي قدماً في مفاوضات شاملة تضمن استدامة الإنجازات وتحقيق نتائج طويلة الأمد، مؤكدة أن دولة الإمارات ستظل رافداً أساسياً لأي مبادرة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر نهج الحوار البناء.

علاوة على ذلك، شددت وزارة الخارجية على أهمية توحيد التشريعات العربية لمواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب وخطاب الكراهية، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية تقوم حالياً بدراسة سبل توحيد القوانين لتعزيز القدرات الأمنية والقضائية للدول الأعضاء. كما لفتت إلى التطورات الإقليمية المتعاقبة من بينها تصعيد عسكري من الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يستدعي ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية لتحقيق استقرار دائم.

وفي ضوء هذه المستجدات، أعلن ممثل الوزارة أن الإمارات ستستمر في دعم جميع المبادرات التي تعزز السلام وتضمن حرية الحركة والتنقل في الممرات البحرية والبرية، بما يتماشى مع مصلحة شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار





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