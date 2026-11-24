الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن عزمه الطعن في قرار الكاس الذي منح لقب أمم أفريقيا 2025 للسنغال، مستندا إلى مخالفات إجرائية وزعمه تضارب مصالح.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميًا عن نيته الطعن في القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي ة (الكاس)، الذي قضى بتجريد منتخب المغرب من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 وإعادة البطولة إلى منتخب السنغال. ويأتي هذا الإعلان الرسمي مباشرة بعد تأكيد القرار التاريخي الذي أنهى خلافًا طويلًا ومعقدًا حول نتائج نهائي البطولة الأفريقية، مما دفع الجامعة الملكية المغربية لاتخاذ موقف قانوني صريح ومعلن لمواجهة هذا الحكم النهائي.

تفاصيل قرار محكمة التحكيم الرياضي

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارها في مدينة لوزان السويسرية بتاريخ الثلاثاء 24 نونبر 2026، وذلك بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد قررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الاستئناف التي كانت قد جرّدت منتخب السنغال من اللقب واعتبرته منسحبا أمام المغرب، وعادت للعمل بالقرار السابق الصادر عن اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي، لتعلن رسميا فوز أسود التيرانجا باللقب.

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استغراب الاتحاد المغربي من الإجراءات

عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان رسمي عن استغرابها واحتجاجها القوي لعدم أخذ مطالبها بعين الاعتبار خلال النظر في القضية. وشدد البيان على ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة تجاه الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية المسطرة التحكيمية، مشيرًا بشكل خاص إلى ما تم تأكيده بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم قبل 48 ساعة فقط من صدور القرار النهائي.

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مخالفات إجرائية وقانونية

أوضح البيان المغربي أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الحديثة التي كرستها كل من الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم (IFAB) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتركز هذه التوجهات على مسألة مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن من الحكم، وما يترتب عن هذه الأفعال من مسؤوليات وعقوبات انضباطية صارمة، وهي نقطة يرى الاتحاد المغربي أنها كانت محورية في إعادة تقييم أحداث المباراة ونتائجها.

مساطر الطعن القانونية المتاحة

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم عزمه سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي، مشيرًا إلى أن الفرصة الوحيدة المتبقية للطعن تكمن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. وتتميز صلاحيات هذه المحكمة بكونها تنظر فقط في الإجراءات الشكلية الخاصة بالمحكمة الرياضية وليس في المنظور الحكمي أو الفني الصادر عنها، مما يحدد نطاق النقاش القانوني المستقبلي حول صحة العملية التحكيمية من الناحية الإجرائية.