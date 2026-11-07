الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن رسمياً إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب بعد 1005 يوم، وتكليف علي ماهر بالخارجة، مع استعراض الإحصائيات والقرارات الإدارية.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة هاني أبو ريدة ، مساء السبت، عن إنهاء تجربة المدير الفني حسام حسن مع تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم. وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة مستجدات الفترة الماضية وتأثيرها على استقرار الفريق الوطني.

إحصائيات قيادة حسام حسن للمنتخب الوطني

قاد حسام حسن المنتخب الوطني في 38 مباراة بمختلف المنافسات الدولية والقارية، وسجل الفريق تحت إدارته 64 هدفًا مقابل 33 هدفًا استقبلت شباكه. حقق المنتخب المصري 21 انتصارًا، بينما سجلت النتائج 7 هزائم و10 تعادلات خلال فترة ولايته التي امتدت لـ 1005 يومًا منذ توليه المنصب في 6 فبراير 2024.

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أبرز المحطات في مشوار حسام حسن الفني

شارك المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن في منافسات هامة، حيث بلغ دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 قبل الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2. كما وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026 في المغرب، حيث توقف أمام السنغال بهدف دون مقابل في آخر مبارياته الرسمية في البطولة.

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آخر مباريات حسام حسن واستجابة الاتحاد

شهدت آخر مراحل إشراف حسام حسن مواجهتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث تعادل المنتخب سلبيًا مع أنغولا، وفاز على جنوب السودان بنتيجة 5-0. وأكد الاتحاد في بيانه أن مصلحة المنتخب الوطني تأتي على رأس الأولويات، مشددًا على ضرورة التكاتف والالتفاف حول الفريق قبل معسكر نوفمبر المقبل لمباراة مالي.

تكليف علي ماهر بالإشراف الفني الجديد

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة. وطالب المجلس ماهر بعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفني المعاون، داعيًا الجماهير للالتفاف حول الفراعنة لدعمهم في الاستحقاقات القادمة بعيدًا عن التصعيد.