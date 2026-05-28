الاتحاد الأوروبي: عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون نشاط المستوطنين في الضفة الغربية

اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية إضافية ضد كيانات وأفراد مسئولين عن دعم نشاط المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وتم اعتماد هذه الإجراءات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، ردا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية إضافية ضد كيانات وأفراد مسئولين عن دعم نشاط ال مستوطنين في ال ضفة الغربية المحتلة. وتم اعتماد هذه الإجراءات بموجب نظام ال عقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، ردا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وقال الاتحاد في بيان له إنه يدعم مستقبلا يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب بسلام وأمن وكرامة ضمن حدود معترف بها. ولا يزال حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام عادل ودائم ومستدام، لكن هذا الاحتمال يواجه تهديدا متزايدا، فالتوسع الاستيطاني غير القانوني، والبؤر الاستيطانية، وأعمال الترهيب ضد التجمعات الفلسطينية، تواصل تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

ونوه البيان بأن هذه العقوبات جاءت بسبب مساهمة المستوطنين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم بشكل مباشر في أعمال العنف والتهجير القسري وسلب الممتلكات في أنحاء الضفة الغربية. وتستهدف عقوبات اليوم كيانات وأفرادا يسهلون أو يمولون أو يدعمون أنشطة تسهم في عنف المستوطنين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية، والتعليم، وحرية الدين أو المعتقد، والحياة الخاصة والعائلية، والسلامة الجسدية والنفسية. وشملت العقوبات حرك





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد الأوروبي ضفة الغربية مستوطنين عقوبات نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان

United States Latest News, United States Headlines