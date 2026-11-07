الاتحاد المصري لكرة القدم: حسن ماهر مدرب المنتخب الوطني خلفا لحسام حسن

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تكليف علي ماهر تدريب المنتخب الوطني خلفًا لحسام حسن بعد انتهاء مهمته. تفاصيل القرار وردود الفعل من اللاعبين والإعلام.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا، مساء اليوم السبت، عن انتهاء تجربة المدرب حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني الأول، وتكليف المدرب علي ماهر بتولي مهمة المدير الفني للفراعنة في المرحلة المقبلة. وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي ناقش مستجدات الفترة الماضية وتأثيرها على استقرار الفريق، في خطوة تهدف إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية وتحديد المسار المستقبلي للكرة المصرية.

تفاصيل عهد حسام حسن مع الفراعنة

بدأت مهمة المدرب حسام حسن رسميًا في sixth of February 2024، وشهدت فترة إدارته للفرقة الوطنية خوض الفريق لـ38 مباراة متنوعة بين البطولات القارية والدولية. سجل الفريق خلال هذه الفترة 64 هدفًا في مرمى المنافسين، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا، مما يعكس توازنًا هجوميًا ودفاعيًا متفاوت الأثر.

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حقّق المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن 21 انتصارًا، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل، وسجلت الشباك 7 هزائم. امتدت هذه التجربة لـ1005 يوم، شهدت خلالها الفراعنة مشاركات في أبرز المحطات الرياضية، حيث وصل الفريق إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 قبل الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

كما قاد حسام حسن المنتخب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026 التي استضافتها المغرب، حيث توقف مشوار الفراعنة بخسارة أمام السنغال بهدف دون مقابل. كانت آخر مهام المدرب في التصفيات تعادلًا سلبيًا مع أنجولا، وفوزًا كبيرًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، قبل أن يصدر الاتحاد قرار إنهاء التعاقد.

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موقف اللاعبين والتقدير المتبادل

في إطار ردود الفعل على هذا التغيير الإداري، نشر محمد رضا، المعروف بـ"بوبو"، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي موجّهة إلى علي ماهر. أعرب اللاعب عن مشاعره المختلطة بين الفرح بتولي ماهر المسؤولية على رأس المنتخب الوطني، والحزن لعدم استكمال العمل معه داخل ناديه الحالي.

كتب بوبو: "مش عارف أفرح ولا أزعل إنك مش هتكون معانا ونكمل الحاجات اللي كنا عايزين نعملها مع بعض السنة دي". مشيرًا إلى أن عمل وتعب ماهر سنوات يظهر في نتائجه الحالية، مقدمًا له مليون مبروك، متمنيًا له التوفيق والخير، ومقدرًا كل ما تعلمه من تدريبه خلال فترة العمل المشترك.

القرار الرسمي وأولويات الاتحاد المصري

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره تأتي على رأس أولوياته، ولا تقبل التهاون. ووضّح القرار أن الدراسة العميقة للملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على الصورة الإيجابية للفريق، كانت الدافع وراء اتخاذ هذا القرار الحاسم.

تضمن بيان مجلس الإدارة توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري على جهودهم وعطائهم خلال الفترة الماضية، مع تمنياتهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة. كما أوضح أن القرار استند إلى بنود العقد المبرم، في إطار المسؤولية الإدارية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة لحماية استقرار الفرقة.

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مسار علي ماهر والمستقبل القريب

تم تكليف علي ماهر رسميًا بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مع مطالبته بعرض تصووره لتشكيل الجهاز الفني المعاون الذي سيعاونه في المهمة الجديدة. يأتي هذا التعيين في ظل حاجة ماسة لوضع حد للجدل العام وخلق جو من الاستقرار والتركيز لدى اللاعبين قبل الخوض في التحديات القادمة.

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية وكل الداعمين للمنتخب الوطني إلى مواصلة مساندتهم والالتفاف حول الفراعنة خلال المرحلة المقبلة. وأكد ضرورة التكاتف والهدوء بعيدًا عن أي تصعيد قد يؤثر على تركيز الفريق، خاصة مع اقتراب المعسكر المقبل الذي يستقبل فيه المنتخب الوطني منتخب مالي في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.