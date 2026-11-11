الاتحاد المصري يؤكد دعمه لعلي ماهر ويحدد مواعيد مواجهة مالاوي

رئيس الاتحاد هاني أبوريدة يثمن جهود حسام حسن ويدعم علي ماهر، بينما يتجهز الفراعنة لمواجهة مالاوي في التصفيات الأفريقية مع تأكيد صلاح على دعم الشباب.

أكد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد ال مصر ي لكرة القدم، ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة المدير الفني علي ماهر ، مشددًا على أن مجلس الإدارة سيوفر الدعم الكامل للفريق خلال المرحلة المقبلة. ورغم ضيق الوقت المتاح والاستعدادات المكثفة، فإن الاتحاد يرى أن التحديات المنتظرة ستتم إدارتها بفعالية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة.

تقييم الأداء السابق ودعم الفريق الجديد

وجه أبوريدة الشكر الجزيل إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديرًا للجهود التي بذلوها والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليهم المسؤولية. وأكد رئيس اتحاد الكرة أن المجلس يكن لهم كل التقدير والاحترام، مشيرًا إلى أن الجهاز الحالي يواجه تحديًا كبيرًا بسبب ضيق الوقت، خاصة أن المنتخب لديه مباراتان خلال أقل من أسبوعين.

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وأوضح أبوريدة أن الاتحاد يسعى جاهدًا لتوفير الأجواء المناسبة لمساعدة المدير الفني علي ماهر وأعضاء طاقمه المعاون على تحقيق أهداف المنتخب الوطني. وأشار إلى أن المشروع الخاص بمركز المنتخبات الوطنية قد نجح في خلق روح موحدة بين لاعبي مختلف المراحل السنية، حيث حرص لاعبو منتخبي عامي 2007 و2009 على متابعة تدريبات المنتخب الأول والتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق الأول.

مواعيد المباريات وحقوق البث التلفزيوني

يتطلع عشاق كرة القدم المصرية بشغف للمواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، والتي تستضيفها أوغندا وكينيا وتنزانيا. يخوض المنتخب المصري هذه المواجهات تحت قيادة علي ماهر، الذي يستعد لظهوره الرسمي مع الفراعنة في إطار المنافسة على بطاقة التأهل للبطولة القارية.

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تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 نوفمبر، عندما يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي في لقاء الجولة الرابعة، والذي يبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

تنقل شبكة قنوات beIN Sports القطرية مباراة مصر ومالاوي، ضمن حقوق البث الحصري لمنافسات التصفيات الأفريقية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد اختار علي ماهر قائمة تضم 26 لاعبًا للدخول في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للمباراتين، متضمنة أسماء بارزة في خطوط الدفاع والوسط لتحقيق نتائج إيجابية.

تفاعلات اللاعبين وتأثيرات داخلية

حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع منتخبنا الوطني مواليد 2007، دار خلالها حديث من القلب حول أبرز نصائحه للاعبين في مشوارهم الدولي. واستقبل وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، وجهازه المعاون، قائد المنتخب، الذي ألقى خطابًا ملهمًا، فيما وجه رياض واللاعبون الشكر لمحمد صلاح على هذه اللفتة الجميلة التي سيكون لها أثر كبير.

في سياق متصل، أشار شوبير إلى احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة في التطورات التي سبقت رحيل الجهاز الفني السابق، مؤكدًا أن خروج محمد صلاح من المعسكر كان متفقًا عليه مسبقًا. وأوضح أن صلاح كانت لديه مخاوف تتعلق بالسفر إلى أفريقيا بسبب نجله ليل، مما دفعه للتعبير عن استيائه في ظل الظروف المحيطة قبل انتهاء مهمة حسام حسن.

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أما على صعيد الأندية، فتشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المستمرة، حيث يطالب عدد من لاعبي الفريق الأول بالحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الجاري قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية. وقامت بعض العناصر بالاتصال بمحمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن لتجنب إجراءات قانونية محتملة.