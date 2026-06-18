الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي أي موافقة على مباراة أيرلندا وإسرائيل ويؤكد موقفه الثابت ضد التطبيع

قوبل بيان للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي أي تأييد لغطاء مباراة أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، موضحًا مبدئ الاستقلالية للاتحادات الوطنية ورفض أي تطبيع للرياضة الإسرائيلية. يأتي البيان في سياق انتقادات للانتهاكات التي تواجه كرة القدم الفلسطينية.

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه لا يوجد أي موافقة أو تأييد من قبل الهيئة الرسمية لمنح غطاء لإقامة مباراة أيرلندا ضد إسرائيل المرتقبة ضمن دوري الأمم الأوروبية .

جاء ذلك بعد انتشار تقارير صحفية تزعم وجود موافقة فلسطينية على إقامة اللقاء في ظل رفض الشعب الأيرلندي لاستضافة المباراة على أرضه والاتفاق على نقلها إلى ملعب محايد دون حضور جماهير. وأوضح بيان الاتحاد أنّه في ضوء ما تم تداوله إعلامياً من تصريحات ومواقف تتعلق بالمباراة، لا يوجد أي تصريح رسمي من الاتحاد يدعم أو يوافق على إقامة اللقاء، وأي إشارات إعلامية توحي بخلاف ذلك لا تعكس الوقائع الحقيقية.

وفي نصٍ مفصل، شدد الاتحاد على مبدأ احترام استقلالية الاتحادات الوطنية{} عدم التدخل في قراراتها، وهو ما ينعكس في تجربته الطويلة مع القيود والانتهاكات التي تواجه كرةfootball الفلسطينية ضمن النظام الدولي. جاء ذلك في موقف يربط بين الحقوق الأساسية التي حُرمت منها الفرق واللاعبين الفلسطينيون لسنوات، وبين ضرورة محاسبة إسرائيل عبر الهيئات الرياضية العالمية على انتهاكاتها المتواصلة لأنظمة الفيفا وعقباتها المتعمدة التي تعرقل تطور كرة القدم في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الرياضة الفلسطينية، حيث فقد أكثر من ألف رياضي خلال الثلاث سنوات الماضية وتعرضت البنية التحتية للأندية للدمار الواسع، ما يجعل هذه الفترة واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها كرة القدم في فلسطين. وعن موقفه من كرة القدم الإسرائيلية، صرح الاتحاد بأنه ثابت لا يقبل التأويل، نافياً أي محاولة لتطبيع الواقع أو استغلال الرياضة لتلميع الانتهاكات.

وأعرب عن تقديره للمواقف التاريخية للشعب الأيرلندي والدعم المستمر الذي قدمته مكونات كرة القدم في أيرلندا من أندية ولاعبين وجماهير، مؤكداً أن هذا الدعم يظل موجهًا لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته. واختتم الاتحاد بفاءً ورغبة في الاستمرار عبر القنوات القانونية والرياضية للدفاع عن حقوق اللاعبين وحماية كرة القدم الفلسطينية، متعهدًا بالالتزام بالعدالة والمساواة وفقًا لأنظمة الفيفا ومبادئ الميثاق الأولمبي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مباراة أيرلندا وإسرائيل دوري الأمم الأوروبية الرياضة والسياسة حقوق الرياضيين الفلسطينيين

United States Latest News, United States Headlines